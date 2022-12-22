Вассер приступил к работе в Ferrari, Бинотто покинул Маранелло
Как сообщили надежные источники, в Скудерии произошла фактическая смена власти
Европа проводит последнюю рабочую неделю перед Рождеством, и хотя в преддверии скорого праздника настроение уже не вполне рабочее, на базе Ferrari сейчас царит непривычная активность.
Помимо конструкторов, которые не теряют времени и работают над новым шасси, Скудерия проходит через смену своего руководителя. В понедельник в Маранелло приехал Фредерик Вассер, который принимал дела у Маттиа Бинотто. Для итальянца прошедшая среда стала последним днем в команде, которой он отдал 27 последних лет – в том числе три в роли технического директора и четыре как глава коллектива.
Для Вассера, напротив, с понедельника началась полноценная деятельность в Ferrari. Он провел несколько встреч с ключевыми сотрудниками, а гоночный директор Лоран Мекис провел французу ознакомительный тур по фабрике. Во вторник Фредерик уехал из Маранелло, чтобы вернуться после небольших каникул 9 января.
Также источники говорят, что в последнее время в разговорах все чаще звучит имя генерального директора компании Бенедетто Виньи. Тот явно нацелился расширить свое влияние на команду и находится на прямом контакте с Вассером. Напомним, смена босса была произведена фактически по настоянию Виньи.
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