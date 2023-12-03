Вассер придумал, как заставить Ферстаппена ошибаться
По мнению руководителя Ferrari, если начать оказывать на лидера современной Формулы 1 серьезное давление, его выступления станут далеко не столь безупречными
Макс Ферстаппен выиграл 19 из 22 Гран При прошедшего сезона, еще дважды финишировал вторым на старте чемпионата и лишь в Сингапуре стал пятым. При этом было видно, что скорость Red Bull почти всегда позволяет голландцу не атаковать на пределе и добиваться своего без лишней агрессии.
Также можно отметить, что у Макса за весь год практически не было столкновений и контактов с соперниками – едва ли не единственным исключением можно назвать эпизод с Джорджем Расселлом в Лас-Вегасе, да и тогда причиной стала ошибка британца.
По мнению руководителя Ferrari Фредерика Вассера, столь комфортные условия стали одним из факторов рекордного сезона в исполнении Ферстаппена.
«Мне кажется, ни у кого не может быть сомнений в том, что он провел мега-сезон, – сказал француз, отвечая в Абу-Даби на вопрос Motorsport.com. – В нескольких первых гонках они сражались с Чеко [Пересом], а в дальнейшем Макс просто был на другой планете.
На самом деле, он за весь сезон не допустил ни единой ошибки. А те немногие проблемы, которые у него возникали – например, в квалификации в Джидде, – были связаны с техническими отказами.
В остальном он все делал правильно, хорошо стартовал, избегал контактов. Кроме одного в Вегасе».
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Фредерик Вассер, глава команды и генеральный менеджер, Scuderia Ferrari, на подиуме
Вассер продолжил: «Думаю, нам постепенно удается подбираться ближе к нему. Я бы не стал говорить, что мы уже оказываем на него прессинг, потому что пока это не так. Но должен сказать, что давление на него [в финальшых Гран При] было все же больше, чем, скажем, в Зандфорте и на еще нескольких этапах, где он просто улетал вперед.
Макс безоговорочно доминировал в этом сезоне. И чтобы заставить его чаще ошибаться, нужно усиливать прессинг. Пока это не удавалось никому, кроме нас в нескольких осенних гонках. Или, если смотреть правде в глаза, кроме Карлоса в Сингапуре.
Именно тогда они начали делать ошибки. Я говорю об ошибках Red Bull при выборе настроек. Но в остальных случаях мы были слишком далеко, чтобы оказать давление».
Ferrari завершила нынешний сезон Ф1 третьей, не сумев переиграть Mercedes в концовке чемпионата.
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