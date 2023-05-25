Вассер посмеялся над репортерами после вопроса о Льюисе в Ferrari
Глава Скудерии продемонстрировал отменное чувство юмора, при этом ничего не сказав по сути интересующего всех вопроса
Британский таблоид Daily Mail на этой неделе поднял волну разговоров среди поклонников Ф1 своей публикацией о предложении на 40 млн фунтов, которое Ferrari сделала Льюису Хэмилтону.
И хотя глава Тото Вольф опроверг такие предположения, а эксперты назвали материал инструментов торгов за новый контракт семикратного чемпиона, в паддоке хорошо известно, что самые невероятные сплетни порой в итоге оказываются правдой.
Потому, когда участники чемпионата съехались в Монако, главу Ferrari Фредерика Вассера попросили прокомментировать актуальную ситуацию. Француз, который работал с Хэмилтоном в качестве главы команды еще во времена выступлений гонщика в Формуле 3 и GP2, в который раз не упустил возможности подколоть журналистскую братию.
«Если вас слушать, то две недели назад [Карлос] Сайнс уходил от нас в Audi, а на прошлой неделе Леклер отправился в Mercedes, – отметил глава Скудерии. – Так что сейчас я вообще остался в команде один.
Вас самим прекрасно известно, что на этой стадии сезона новые слухи возникают каждую неделю. И да, скажу сразу, что мы не делали Льюису Хэмилтону никакого предложения. Никакого. И переговоров у нас тоже не было.
При этом понятно, кто каждой команде в пелотоне хотелось бы в какой-то момент видеть Хэмилтона у себя, и мне тоже было бы нелепо утверждать обратное.
К слову, мы с Льюисом общаемся уже 20 лет на протяжении практически каждого уик-энда. И я не намерен отказываться от этой привычки только из-за ваших нападок».
На вопрос о том, пришлось ли ему говорить с пилотами Ferrari и заверять их, что публикация про Льюиса не имеет под собой оснований, Вассер продолжил в том же насмешливом тоне.
«Ну им же не пришлось заверять меня, что Карлос не уходит в Sauber, а Шарль – в Mercedes, – сказал он. – Они не приходят ко мне, чтобы сказать: "Фред, не переживай, все это враки".
Мы привыкли к таким вещам и знаем, что новые слухи возникают каждую неделю. Мы просто занимаемся своей работой».
Фредерик Вассер, глава команды и генеральный менеджер, Scuderia Ferrari, Жером Д'Амброзио, глава молодежной программы Mercedes-AMG
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Также глава Скудерии отметил, что не спешит говорить с Сайнсом и Леклером о продлении их нынешних контрактов, действующих до конца 2024 года.
«Я уже говорил на прошлой неделе, да и на позапрошлой, что сейчас для нас важнее всего заниматься развитием машины и текущим сезоном, – пояснил француз. – Через пару месяцев придет время кадровых вопросов, тогда мы и обсудим будущее.
Я вообще не хочу беседовать с ними об этом. Моя позиция в том, что надо пытаться сделать шаг вперед и настичь Red Bull. Этим мы и заняты».
Он добавил: «Мы договорились с парнями, что отложим вопрос контрактов на потом. Мне бы не хотелось менять этого, и так достаточно всех этих слухов. Давайте мы будем работать по своей программе и концентрироваться на главном».
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