Вассер посмеялся над репортерами после вопроса о Льюисе в Ferrari

Британский таблоид Daily Mail на этой неделе поднял волну разговоров среди поклонников Ф1 своей публикацией о предложении на 40 млн фунтов, которое Ferrari сделала Льюису Хэмилтону.

И хотя глава Тото Вольф опроверг такие предположения, а эксперты назвали материал инструментов торгов за новый контракт семикратного чемпиона, в паддоке хорошо известно, что самые невероятные сплетни порой в итоге оказываются правдой.

Потому, когда участники чемпионата съехались в Монако, главу Ferrari Фредерика Вассера попросили прокомментировать актуальную ситуацию. Француз, который работал с Хэмилтоном в качестве главы команды еще во времена выступлений гонщика в Формуле 3 и GP2, в который раз не упустил возможности подколоть журналистскую братию.

«Если вас слушать, то две недели назад [Карлос] Сайнс уходил от нас в Audi, а на прошлой неделе Леклер отправился в Mercedes, – отметил глава Скудерии. – Так что сейчас я вообще остался в команде один.

Вас самим прекрасно известно, что на этой стадии сезона новые слухи возникают каждую неделю. И да, скажу сразу, что мы не делали Льюису Хэмилтону никакого предложения. Никакого. И переговоров у нас тоже не было.

При этом понятно, кто каждой команде в пелотоне хотелось бы в какой-то момент видеть Хэмилтона у себя, и мне тоже было бы нелепо утверждать обратное.

К слову, мы с Льюисом общаемся уже 20 лет на протяжении практически каждого уик-энда. И я не намерен отказываться от этой привычки только из-за ваших нападок».

На вопрос о том, пришлось ли ему говорить с пилотами Ferrari и заверять их, что публикация про Льюиса не имеет под собой оснований, Вассер продолжил в том же насмешливом тоне.

«Ну им же не пришлось заверять меня, что Карлос не уходит в Sauber, а Шарль – в Mercedes, – сказал он. – Они не приходят ко мне, чтобы сказать: "Фред, не переживай, все это враки".

Мы привыкли к таким вещам и знаем, что новые слухи возникают каждую неделю. Мы просто занимаемся своей работой».

Фредерик Вассер, глава команды и генеральный менеджер, Scuderia Ferrari, Жером Д'Амброзио, глава молодежной программы Mercedes-AMG Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Также глава Скудерии отметил, что не спешит говорить с Сайнсом и Леклером о продлении их нынешних контрактов, действующих до конца 2024 года.

«Я уже говорил на прошлой неделе, да и на позапрошлой, что сейчас для нас важнее всего заниматься развитием машины и текущим сезоном, – пояснил француз. – Через пару месяцев придет время кадровых вопросов, тогда мы и обсудим будущее.

Я вообще не хочу беседовать с ними об этом. Моя позиция в том, что надо пытаться сделать шаг вперед и настичь Red Bull. Этим мы и заняты».

Он добавил: «Мы договорились с парнями, что отложим вопрос контрактов на потом. Мне бы не хотелось менять этого, и так достаточно всех этих слухов. Давайте мы будем работать по своей программе и концентрироваться на главном».