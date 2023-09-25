Вассер озвучил главный позитив уик-энда в Японии для Ferrari

Трасса японского этапа славится тем, что здесь традиционно высока нагрузка на шины. Pirelli привозит на этот Гран При самые жесткие составы, но большое число скоростных поворотов приводит к тому, что пилотам все равно требуется два пит-стопа, чтобы преодолеть дистанцию.

Для Ferrari эта особенность «Сузуки» обещала стать большой проблемой – ведь прежде пилоты на алых машинах не могли использовать свои слики столь же долго, как их конкуренты, – однако в воскресенье команда смотрелась в плане работы с резиной ничуть не хуже McLaren или Mercedes.

Именно этот фактор глава Скудерии Фредерик Вассер отдельно почеркнул после гонки, которая принесла его пилотам четвертое и шестое места.

«Думаю, в плане контроля за резиной мы явно сделали шаг вперед, если сравнивать с началом сезона, – отметил француз. – Более того, на этом Гран При мы действовали даже немного консервативно – хотя соперники наверняка избрали схожий подход.

Признаюсь, перед стартом мы волновались о том, так сложится гонка. Но в итоге все оставалось под контролем. Я помню, как обстояли дела с шинами в первых гонках этого чемпионата. Если бы с теми знаниями мы приехали на "Сузуку", нам было бы несдобровать.

Но в этот уик-энд все получилось: тактика сработала, пилотам удавалось следить за износом. И это позитивно».

В Японию Ferrari привезла обновленное днище для SF-23. У каждого пилота было всего по одной детали, причем на машину их поставили только со второй тренировке. Новинка показала свою эффективность, и ее оставили на квалификацию и гонку.

«Мы стремимся делать машину быстрее, – объяснил Вассер. – Но работа с шинами – это другая история, и мы не смешиваем их. Скорость в любом случае не бывает лишней. Вспомните, до места в первом стартовом ряду нам не хватило всего одной десятой.

Когда ты стартуешь с более далеких позиций, это всегда другая история. Впереди у тебя есть "чистый" воздух и другие преимущества.

Порой любая мелочь способна привести к большой разнице. И думаю, что так будет продолжаться до самого конца нынешнего сезона.

В Монце мы завоевали поул благодаря одной сотой. В Сингапуре все решили пять сотых. И здесь, в Японии, отрывы в споре за первый ряд вновь были минимальными. Так будет до самого Абу-Даби».