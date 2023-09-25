Вассер озвучил главный позитив уик-энда в Японии для Ferrari
По словам руководителя команды, несмотря на довольно скромные результаты, его команда получила по ходу этапа на «Сузуке» очень хорошие знаки
Трасса японского этапа славится тем, что здесь традиционно высока нагрузка на шины. Pirelli привозит на этот Гран При самые жесткие составы, но большое число скоростных поворотов приводит к тому, что пилотам все равно требуется два пит-стопа, чтобы преодолеть дистанцию.
Для Ferrari эта особенность «Сузуки» обещала стать большой проблемой – ведь прежде пилоты на алых машинах не могли использовать свои слики столь же долго, как их конкуренты, – однако в воскресенье команда смотрелась в плане работы с резиной ничуть не хуже McLaren или Mercedes.
Именно этот фактор глава Скудерии Фредерик Вассер отдельно почеркнул после гонки, которая принесла его пилотам четвертое и шестое места.
«Думаю, в плане контроля за резиной мы явно сделали шаг вперед, если сравнивать с началом сезона, – отметил француз. – Более того, на этом Гран При мы действовали даже немного консервативно – хотя соперники наверняка избрали схожий подход.
Признаюсь, перед стартом мы волновались о том, так сложится гонка. Но в итоге все оставалось под контролем. Я помню, как обстояли дела с шинами в первых гонках этого чемпионата. Если бы с теми знаниями мы приехали на "Сузуку", нам было бы несдобровать.
Но в этот уик-энд все получилось: тактика сработала, пилотам удавалось следить за износом. И это позитивно».
В Японию Ferrari привезла обновленное днище для SF-23. У каждого пилота было всего по одной детали, причем на машину их поставили только со второй тренировке. Новинка показала свою эффективность, и ее оставили на квалификацию и гонку.
«Мы стремимся делать машину быстрее, – объяснил Вассер. – Но работа с шинами – это другая история, и мы не смешиваем их. Скорость в любом случае не бывает лишней. Вспомните, до места в первом стартовом ряду нам не хватило всего одной десятой.
Когда ты стартуешь с более далеких позиций, это всегда другая история. Впереди у тебя есть "чистый" воздух и другие преимущества.
Порой любая мелочь способна привести к большой разнице. И думаю, что так будет продолжаться до самого конца нынешнего сезона.
В Монце мы завоевали поул благодаря одной сотой. В Сингапуре все решили пять сотых. И здесь, в Японии, отрывы в споре за первый ряд вновь были минимальными. Так будет до самого Абу-Даби».
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