Вассер озвучил два фактора, которые испортили Ferrari квалификацию
По словам руководителя Скудерии, есть конкретные причины, которые не позволили его пилотам оказаться выше на стартовой решетке
После единственной тренировки, в которой гонщики Ferrari стали вторым и третьим, на Гран При Катара пришло время квалификации – и там результаты команды оказались совсем иными.
Шарль Леклер стал по скорости только седьмым, хотя сразу выиграл две позиции из-за наказания соперников из McLaren. Карлос Сайнс и вовсе показал худший в сезоне 12-й результат.
Как объяснил глава коллектива Фредерик Вассер, в этот раз нехватка скорости имеет конкретные причины, которые будут исправлены уже к субботе.
«Я не удивлен такими результатами, – признался француз в интервью Sky Sports. – Мы изначально знали, что на этой трассе будем не в самой лучшей форме.
В итоге отставание от [поула Макса] Ферстаппена составило шесть десятых. Три из них мы потеряли в первом повороте. Это говорит, что к этому моменты шины еще не были в оптимальном состоянии, то есть надо было готовить их иначе. В особенности эта проблема проявилась у Сайнса.
Вторая потеря связана с 13-м поворотом. Это технический момент, с которым мы легко разберемся к субботе. Одним словом, нам надо было лучше справляться с квалификацией.
Мы не совсем точно предсказали улучшение состояния трассы, а в 13-м повороте машина работала не лучшим образом. Без этого реально было побороться за второй и даже за первый ряд».
Карлос Сайнс, Ferrari SF-23
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Вассер добавил: «Субботний спринт будет очень важным для сбора данных к главной гонке. В пятницу никто не смог провести по-настоящему длинных серий. Нас ждет новая квалификация, теперь в самый жаркий момент дня – она станет новой возможностью. Уверен, мы сможем добиться большего, чем в пятницу».
Он также отметил, что в Катаре командам важно будет учитывать фактор границ трассы, который проявил себя уже в квалификации.
«Мы уже видели это здесь два года назад, и было понятно, что такая картина повторится и в этот раз, – сказал Фредерик. – В гонке картину осложнит порывистый ветер. Когда все могут решить несколько сантиметров, это серьезный фактор.
В такой ситуации важно получать информацию от судей без промедления. Помню, что в Австрии это происходило не всегда. Надеюсь, сейчас все будет лучше, и не повторится история Шпильберга [где результаты были серьезно переписаны спустя несколько часов после финиша]».
В 2021 году, когда Ф1 единственный раз приезжала в Катар, гонщики Ferrari финишировали седьмым и восьмым.
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