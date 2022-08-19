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Формула 1 Новости

Вассер отказался говорить об Audi и поблагодарил Alfa Romeo

Глава команды дал понять, что сделка с немецкой компании находится в зачаточном состоянии

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Вассер отказался говорить об Audi и поблагодарил Alfa Romeo
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На этой неделе всемирный совет по спорту FIA оформил регламент на силовые установки Формулы 1 2026 года, открывающий путь к приходу в чемпионат новых поставщиков моторов. Ранее о своем желании сделать это заявили марки Porsche и Audi.

И если Porsche вроде как близка к договоренности с Red Bull, то у Audi, по слухам, ситуация более сложная. Согласно многочисленным данным, марка хотела купить контролирующую долю в McLaren, но цена в 650 миллионов долларов не устроила нынешних владельцев команды.

Следующая порция слухов связала Audi с попуткой купить команду Sauber, которая сейчас выступает под маркой Alfa Romeo. Но, если верить главе команды Фредерику Вассеру, и здесь переговоры пока далеко не зашли.

«Я не хочу говорить об этом, – сказал Вассер на вопрос об Audi. – По правде, я даже не знаю точно, придет ли действительно Audi в Формулу 1, но даже если так, что это будет в 2026 году. Хотя, конечно, они общаются со всеми в паддоке, и с нами тоже.

Пока я сосредоточен на второй половине этого сезона и приготовлению к следующему. И сейчас у нас есть отличные возможности с Alfa Romeo. Я не устану благодарить эту компанию, так как они пришли к нам на помощь, когда у Sauber были не лучшие времена. Это наш надежный партнер.

Это не просто спонсор. Они помогают нам с другими нашими партнерами, а также у нас есть совместный проект в автомобильной сфере, который развивается очень неплохо».

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