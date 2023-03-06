Вассер о нехватке темпа у Ferrari: Дело в настройках, а не концепции шасси

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Ferrari не удалось побороться за победу в минувший уик-энд на Гран При Бахрейна. Картина, к сожалению тифози, оказалась до боли похожей на прошлогоднюю: алые машины были очень близки по скорости с Red Bull в квалификации, но темп в гонке не оставил шансов побороться за победу, а Шарль Леклер еще и сошел из-за поломки.

Хуже того, его напарник Карлос Сайнс не смог удержать третье место, уступив на финальном отрезке дистанции Фернандо Алонсо из Aston Martin. Примечательно, что в «зеленой» команде этой зимой скопировали идеи Red Bull, после чего их машина поехала действительно здорово.

После финиша в Сахире главу Скудерии Фредерика Вассера спросили, не указывает ли такие результаты гонки, что выбранная его командой концепция шасси все же уступает Red Bull/

«Я абсолютно убежден, что она позволит опередить их, – ответил француз. – Я никогда не видел, чтобы машина, которая одинаково быстра с другой в квалификации, не может догнать ее в гонке. Это всего лишь вопрос настроек и отдельных деталей. Но точно не концепции. И мы не будем двигаться в их направлении».

Он добавил: «Если подводить итоги, то в квалификации мы вровень с Red Bull как минимум в Бахрейне, и это добрый знак.

При этом мы должны оставаться реалистами. Если мы хотим стать сильнее, то должны четко представлять полную картину. И надежность сейчас тоже не на должном уровне.

Для победы нам нужен уик-энд без каких-либо накладок, а не постоянные осечки тут и там».

Сход Шарля Леклера, Ferrari SF-23

Глава Ferrari отказался признать, что после доминирования Red Bull в Бахрейне битву за титул можно считать проигранной.

«Когда начинаешь год со схода, в этом нет ничего хорошего, – сказал Вассер. – Я бы предпочел двойной финиш, но хочу придерживаться собственных слов.

Еще до старта тестов две недели назад я сказал команде, что чемпионат мира не заканчивается в Бахрейне, и результаты пока не имеют решающего значения.

Это было так на тестах, это осталось так на первом этапе. Прежде команда находилась в другой ситуации, сейчас же важно четко понимать ситуацию. Требуется выяснить, что именно мы сделали не так, провести серьезный анализ и принять решительные меры».

Что с мотором?

Ferrari сразу сообщила, что причиной схода Леклера стал отказ силовой установки. По словам Вассера, проблема возникла внезапно и не проявляла себя прежде.

«У нас никогда прежде не было подобного, – отметил Фредерик. – Это первый подобный случай. На тестах три наши команды (сама Скудерия, Alfa Romeo и Haas) накатывали 6-7 тысяч километров – и мы даже близко не видели чего-то такого. И на стенде таких проблем тоже не было».

Источники итальянской редакции Motorsport.com тем временем сообщили, что блок внутреннего сгорания, турбина и оба мотор-генератора SF-23 Леклера не пострадали, и их можно будет использовать в дальнейшем по ходу сезона.