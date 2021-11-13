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Формула 1 / Гран При Мексики Новости

Вассер обвинил Джовинацци в неблагодарности

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Боссу команды не понравились заявления пилота после Мехико

Вассер обвинил Джовинацци в неблагодарности

Антонио Джовинацци лишился очков на Гран При Мексики из-за тактической ошибки команды. До пит-стопа итальянец ехал седьмым, но слишком ранняя остановка испортила ему гонку и на финише Джовинацци был лишь 11-м. 

После гонки пилот даже предположил, что Alfa Romeo, которую он, скорее всего, покинет в конце сезона, специально его подставила. Такие слова вызвали резкий ответ главы команды Фредерика Вассера.

«Мы объяснили стратегию пилоту, эта ошибка была обидной для всех, – сказал Вассер. – Но у нас тут 500 сотрудников и никто не ошибается специально, чтобы навредить Кими или Антонио. Думать так – неблагодарность».

Нынешний сезон для Джовинацци третий и пока худший в Alfa Romeo. За 18 гонок он всего раз попал в очки, при том, что три последних этапа завершил на 11-м месте.

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