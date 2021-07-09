Вассер о Шумахере в Alfa Romeo: Экклстоун знает больше меня
Автор: Иван Матушкин , редактор
Мику пока рано готовиться к переходу в новую команду
В этом году Мик Шумахер дебютировал в Формуле 1. Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера сейчас выступает в Haas, но слухи прочат ему переход в Alfa Romeo.
Швейцарская команда, как и Haas, связана с Ferrari, чьим воспитанником является Шумахер. Однако босс Alfa Romeo пока не готов комментировать найм Шумахера.
«Слишком рано обсуждать этот вопрос, – сказал Вассер. – Мы кучу гонок провели за последние месяцы, так что этот вопрос обсудим в последней части сезона, не раньше».
Одним из авторов слухов о переезде Шумахера в Хинвил был бывший руководитель Ф1 Берни Экклстоун.
«Возможно, он знает больше меня», – пошутил Вассер.
Читайте также:
Поделились
Комментарии
Загрузить комментарии
Вассер о Шумахере в Alfa Romeo: Экклстоун знает больше меня
Поделились
Комментарии
Самое читаемое
15 февр. 2021 г.
Презентация болида McLaren MCL35M
25 дек. 2020 г.
Эволюция логотипа McLaren
25 дек. 2020 г.
Ф1 в сезоне-2021: состав участников
18 дек. 2020 г.
Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби
15 дек. 2020 г.
Лучшие фото Гран При Абу-Даби
Самое читаемое Сегодня
Слайд-шоу
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер