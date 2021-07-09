Вассер о Шумахере в Alfa Romeo: Экклстоун знает больше меня

В этом году Мик Шумахер дебютировал в Формуле 1. Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера сейчас выступает в Haas, но слухи прочат ему переход в Alfa Romeo.

Швейцарская команда, как и Haas, связана с Ferrari, чьим воспитанником является Шумахер. Однако босс Alfa Romeo пока не готов комментировать найм Шумахера.

«Слишком рано обсуждать этот вопрос, – сказал Вассер. – Мы кучу гонок провели за последние месяцы, так что этот вопрос обсудим в последней части сезона, не раньше».

Одним из авторов слухов о переезде Шумахера в Хинвил был бывший руководитель Ф1 Берни Экклстоун.

«Возможно, он знает больше меня», – пошутил Вассер.