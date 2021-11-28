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Вассер о приходе Чжоу: Нам за 25 лет не звонило столько спонсоров

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По мнению руководителя команды Alfa Romeo, появление китайского пилота выгодно для всех команд Формулы 1

Вассер о приходе Чжоу: Нам за 25 лет не звонило столько спонсоров

Замена Антонио Джовинацци на Гуаньюя Чжоу в Alfa Romeo с самого начала воспринималось как решение, принятое не в последнюю очередь с оглядкой на китайских спонсоров. Китай является страной с самым большим населением и второй после США экономикой мира, так что не удивительно, что многие компании – китайские и не только – готовы платить за то, чтобы с помощью Чжоу продвигать в КНР свои товары и услуги.

Однако когда главу Alfa Romeo Фредерика Вассера напрямую спросили о том, сколько денег принес с собой Чжоу в команду, тот ответил, что речь не только об уже сделанных инвестициях, а о возможностях привлекать новые, причем не только для Alfa Romeo.

«Речь не о деньгах, которые Чжоу принес сам, а о том интересе, который он вызвал, – сказал Вассер в интервью немецкому изданию Motorsport-magazin.com. – Для нас это открывает большие возможности, так как за последние две недели мы получили больше звонков от спонсоров, нежели за последние 25 лет.

Это позитивно для всей нашей команды, но также и для уже существующих наших спонсоров. Я больше скажу, это предоставляет возможности [для продвижения на китайском рынке] и для других команд и компаний в Формуле 1.

Однако с моей точки зрения все это сработает только при условии, что Чжоу окажется быстрым. Всегда важно соблюдать баланс между скоростью пилота и его спонсорским потенциалом. Но если он продолжит выступать также, как сейчас выступает в Формуле 2, то я буду доволен».

Вассер также в очередной раз объяснил подписание контракта с Валттери Боттасом, который станет партнером Чжоу: «Что касается Боттаса, то из пяти последних поулов Mercedes он завоевал три, а это уже о многом говорит. Плюс нас ждет смена регламента в 2022 году. Я бы не хотел начинать сезон с двумя новичками, мне нужен кто-то опытный».

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