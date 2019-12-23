Вассер о карьере Райкконена: Будет выступать, сколько захочет

Alfa Romeo провела сезон-2019 с полностью новым составом пилотов: за нее выступали Кими Райкконен и Антонио Джовинацци. Оба гонщика останутся в команде и на следующий год. По слухам, осенью глава Alfa Romeo Фредерик Вассер хотел заменить Джовинацци на Нико Хюлькенберга, но сам руководитель уверяет, что не хотел бы менять состав или получить в команду звездных пилотов.

«Что в этом хорошего? – сказал Вассер в интервью Blick. – Мне не нужны пилоты, которые через три гонки разочаруются в нас и уйдут. Нам нужны пилоты, которые соответствуют нашим целям – а в 2020-м это будет шестое-седьмое место в Кубке конструкторов.

Антонио после летнего перерыва прибавил, а Кими будет выступать, сколько захочет».

Джовинацци в прошедшем чемпионате набрал только 14 очков против 43 у Райкконена, но Вассера это не беспокоит.

«Мы не считаем очки, – заверил глава команды. – Значение имеет только положение в чемпионате».