Вассер о карьере Райкконена: Будет выступать, сколько захочет
Глава Alfa Romeo заверил, что не хочет менять ни одного из пилотов своей команды.
Alfa Romeo провела сезон-2019 с полностью новым составом пилотов: за нее выступали Кими Райкконен и Антонио Джовинацци. Оба гонщика останутся в команде и на следующий год. По слухам, осенью глава Alfa Romeo Фредерик Вассер хотел заменить Джовинацци на Нико Хюлькенберга, но сам руководитель уверяет, что не хотел бы менять состав или получить в команду звездных пилотов.
«Что в этом хорошего? – сказал Вассер в интервью Blick. – Мне не нужны пилоты, которые через три гонки разочаруются в нас и уйдут. Нам нужны пилоты, которые соответствуют нашим целям – а в 2020-м это будет шестое-седьмое место в Кубке конструкторов.
Антонио после летнего перерыва прибавил, а Кими будет выступать, сколько захочет».
Джовинацци в прошедшем чемпионате набрал только 14 очков против 43 у Райкконена, но Вассера это не беспокоит.
«Мы не считаем очки, – заверил глава команды. – Значение имеет только положение в чемпионате».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Кими Райкконен В Магазин , Антонио Джовинацци
|Команды
|Alfa Romeo
|Автор
|Иван Матушкин
Вассер о карьере Райкконена: Будет выступать, сколько захочет
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