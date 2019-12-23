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Формула 1 / Новость

Вассер о карьере Райкконена: Будет выступать, сколько захочет

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Вассер о карьере Райкконена: Будет выступать, сколько захочет
Автор:
, редактор
23 дек. 2019 г., 11:44

Глава Alfa Romeo заверил, что не хочет менять ни одного из пилотов своей команды.

Alfa Romeo провела сезон-2019 с полностью новым составом пилотов: за нее выступали Кими Райкконен и Антонио Джовинацци. Оба гонщика останутся в команде и на следующий год. По слухам, осенью глава Alfa Romeo Фредерик Вассер хотел заменить Джовинацци на Нико Хюлькенберга, но сам руководитель уверяет, что не хотел бы менять состав или получить в команду звездных пилотов.

«Что в этом хорошего? – сказал Вассер в интервью Blick. – Мне не нужны пилоты, которые через три гонки разочаруются в нас и уйдут. Нам нужны пилоты, которые соответствуют нашим целям – а в 2020-м это будет шестое-седьмое место в Кубке конструкторов.

Антонио после летнего перерыва прибавил, а Кими будет выступать, сколько захочет».

Джовинацци в прошедшем чемпионате набрал только 14 очков против 43 у Райкконена, но Вассера это не беспокоит.

«Мы не считаем очки, – заверил глава команды. – Значение имеет только положение в чемпионате».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Кими Райкконен В Магазин , Антонио Джовинацци
Команды Alfa Romeo
Автор Иван Матушкин

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