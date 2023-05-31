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Вассер о форме Ferrari: Темп у нас есть, у нас стабильности не хватает

В интервью Motorsport.com глава Скудерии объяснил, что мешает его пилотам добиваться большего на трассах Гран При

Алтай Гек
Автор:
Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

Гран При Монако принес команде Ferrari и ее поклонникам очередное разочарование. Уик-энд прошел для знаменитой марки под знаком постоянных ошибок, и в итоге гонщики на алых машинах приехали к финишу только шестым и восьмым, хотя по чистой скорости могли быть как минимум вдвое выше. 

Шарль Леклер показал третье время в квалификации, уступив всего 0,106 секунды поулу Макса Ферстаппена, но получил штрафную перестановку по решетке. А в гонке тактический штаб Скудерии решил рискнуть, что еще больше осложнило ситуацию.

Однако глава Ferrari Фредерик Вассер в интервью Motorsport.com объяснил, что не считает ситуацию критической.

«Давайте рассуждать хладнокровно, – объяснил француз. – Если бы нашей машиной было сложно управлять, я не могу представить, чтобы в квалификации нам не хватило всего одной десятой до Ферстаппена. 

Порой репортеры набрасываются на пилота через пять минут после того, как он выбрался из кокпита. И я могу понять, что гонщик разочарован. Но поверьте мне, пройдет полчаса, и его отношение станет несколько иным. 

Если с чем-то у нас есть проблемы – то это со стабильностью машины. Она проявляется по ходу гонки, на одном круге и даже от одного поворота к следующему. И с этим все действительно непросто, особенно  в гонках.

Мы пытаемся это исправить. И, полагаю, смогли серьезно продвинуться вперед. Но нестабильность продолжает проявлять себя. Она сильно помешала нам в Майами. Но в каких-то ситуациях мы выглядим очень сильно. 

Сейчас важнее всего разобраться, почему так происходит. Это позволит нам стать куда сильнее. Но нестабильность совсем не говорит, что мы медленные».

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Шарль Леклер, Ferrari SF-23

Фото: Эрик Юниус

Глава Скудерии в очередной раз подтвердил, что команда не планирует проводить коренной переделки своей машины SF-23.

«Дело в том, что новые части должны не только добавлять скорости, – объяснил француз. – Нам важно расширять операционный диапазон шасси.  

А хотя главной целью для конструкторов остается повышение прижимной силы, не менее важно добиться стабильности. 

Но в любом случае нам нужно серьезно прибавлять. И до тех пор, пока я сохраняю уверенность, что нынешнюю машину можно сделать быстрее, у нас не будет никаких радикальных переделок».

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