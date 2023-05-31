Вассер о форме Ferrari: Темп у нас есть, у нас стабильности не хватает
В интервью Motorsport.com глава Скудерии объяснил, что мешает его пилотам добиваться большего на трассах Гран При
Гран При Монако принес команде Ferrari и ее поклонникам очередное разочарование. Уик-энд прошел для знаменитой марки под знаком постоянных ошибок, и в итоге гонщики на алых машинах приехали к финишу только шестым и восьмым, хотя по чистой скорости могли быть как минимум вдвое выше.
Шарль Леклер показал третье время в квалификации, уступив всего 0,106 секунды поулу Макса Ферстаппена, но получил штрафную перестановку по решетке. А в гонке тактический штаб Скудерии решил рискнуть, что еще больше осложнило ситуацию.
Однако глава Ferrari Фредерик Вассер в интервью Motorsport.com объяснил, что не считает ситуацию критической.
«Давайте рассуждать хладнокровно, – объяснил француз. – Если бы нашей машиной было сложно управлять, я не могу представить, чтобы в квалификации нам не хватило всего одной десятой до Ферстаппена.
Порой репортеры набрасываются на пилота через пять минут после того, как он выбрался из кокпита. И я могу понять, что гонщик разочарован. Но поверьте мне, пройдет полчаса, и его отношение станет несколько иным.
Если с чем-то у нас есть проблемы – то это со стабильностью машины. Она проявляется по ходу гонки, на одном круге и даже от одного поворота к следующему. И с этим все действительно непросто, особенно в гонках.
Мы пытаемся это исправить. И, полагаю, смогли серьезно продвинуться вперед. Но нестабильность продолжает проявлять себя. Она сильно помешала нам в Майами. Но в каких-то ситуациях мы выглядим очень сильно.
Сейчас важнее всего разобраться, почему так происходит. Это позволит нам стать куда сильнее. Но нестабильность совсем не говорит, что мы медленные».
Шарль Леклер, Ferrari SF-23
Фото: Эрик Юниус
Глава Скудерии в очередной раз подтвердил, что команда не планирует проводить коренной переделки своей машины SF-23.
«Дело в том, что новые части должны не только добавлять скорости, – объяснил француз. – Нам важно расширять операционный диапазон шасси.
А хотя главной целью для конструкторов остается повышение прижимной силы, не менее важно добиться стабильности.
Но в любом случае нам нужно серьезно прибавлять. И до тех пор, пока я сохраняю уверенность, что нынешнюю машину можно сделать быстрее, у нас не будет никаких радикальных переделок».
Вассер посмеялся над репортерами после вопроса о Льюисе в Ferrari
Вассер посмеялся над репортерами после вопроса о Льюисе в Ferrari Вассер посмеялся над репортерами после вопроса о Льюисе в Ferrari
Леклер: Вассер только сейчас начал преобразования в Ferrari
Леклер: Вассер только сейчас начал преобразования в Ferrari Леклер: Вассер только сейчас начал преобразования в Ferrari
«Это вообще не наказание». Вассер вспомнил штраф Red Bull за перерасход
«Это вообще не наказание». Вассер вспомнил штраф Red Bull за перерасход «Это вообще не наказание». Вассер вспомнил штраф Red Bull за перерасход
«Дело Мекиса»: инженеры Red Bull начали работу в Ferrari
«Дело Мекиса»: инженеры Red Bull начали работу в Ferrari «Дело Мекиса»: инженеры Red Bull начали работу в Ferrari
Леклер объяснил тактическую ошибку Ferrari в Монако
Леклер объяснил тактическую ошибку Ferrari в Монако Леклер объяснил тактическую ошибку Ferrari в Монако
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Монако
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Монако Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Монако
Самое важное:
Мнение: вопрос о том, оставлять ли Монако в календаре Ф1, можно считать закрытым
Мнение: вопрос о том, оставлять ли Монако в календаре Ф1, можно считать закрытым Мнение: вопрос о том, оставлять ли Монако в календаре Ф1, можно считать закрытым
Гран При Испании-2023: расписание, факты и статистика
Гран При Испании-2023: расписание, факты и статистика Гран При Испании-2023: расписание, факты и статистика
Вассер о форме Ferrari: Темп у нас есть, у нас стабильности не хватает
Вассер о форме Ferrari: Темп у нас есть, у нас стабильности не хватает Вассер о форме Ferrari: Темп у нас есть, у нас стабильности не хватает
«А Фернандо ехал там на третьей…». В Aston поразились пилотажу Макса
«А Фернандо ехал там на третьей…». В Aston поразились пилотажу Макса «А Фернандо ехал там на третьей…». В Aston поразились пилотажу Макса
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.