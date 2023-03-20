Вассер о форме Ferrari: Пора прекратить себя обманывать

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Несмотря на хорошую скорость в квалификациях, Ferrari пока не может завоевать хоть один призовой кубок в гонках. В Бахрейне после схода Шарля Леклера Карлос Сайнс смог финишировать лишь четвертым, а в минувший уик-энд в Джидде гонщики завершили дистанцию только шестым и седьмым.

«Надо перестать говорить ради разговоров, – сказал руководитель команды Фредерик Вассер, подводя итоги этапа. – Ни к чему пытаться обманывать самих себя и пытаться спрятать за словами то, что происходит».

Прошло два с половиной месяца с того момента, как француз занял главный кабинет на базе в Маранелло. Начиная работу в команде, он сделал недвусмысленное заявление о намерениях: «У Ferrari есть все необходимое для борьбы за победы».

Но в Бахрейне стало ясно, что гоночного темпа у алых машин по-прежнему нет, а в Саудовской Аравии Леклеру с Сайнсом нечего было противопоставить даже соперникам на «неправильных» Mercedes W14.

Пока Ferrari может ехать быстро только на мягких шинах с пустыми баками. На длинной дистанции против команды играет быстрый износ резины.

«Прямо сейчас нам важнее всего понять, что именно мы делаем неправильно, – сказал Вассер. – При этом мы не должны себя обманывать. Осознав ошибки, необходимо что-то поменять – и продолжать упорную работу. Разговоры ничем не помогут, они не сделают нас быстрее.

Лично мне картина уже достаточно понятна. У машины хороший потенциал, хотя его и недостаточно для борьбы с Red Bull. Но пока нам не удается получать максимум того, на что мы способны».

Шарль Леклер, Scuderia Ferrari Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Шарль Леклер, наказанный за замену компонента силовой установки, стартовал в Джидде 12-м. На первых кругах он отыгрывал позиции на шинах Soft, но после пит-стопа, получив жесткие Hard, монегаск разом утратил прежний темп.

«Шарль здорово прорывался через пелотон на мягкой резине, – подтвердил глава Ferrari. – При этом он был единственным, кто располагал этим составом (остальные лидеры стартовали на Medium, а Льюис Хэмилтон – на Hard – прим.ред.).

У Карлоса тоже был хороший темп на первом отрезке. Но когда оба перешли на Hard, то сразу резко потеряли в скорости. Нам сейчас надо понять, почему это произошло».

Вассер добавил, что настроен решительно: «Я вообще не хочу искать какой-то позитив, потому что в этот раз его не было. Нам сейчас важно концентрироваться не на поисках позитива, и на тех вещах, которые не работают.

При этом анализ должен быть корректным. Ведь как минимум в квалификации мы превосходим по скорости Aston Martin и Mercedes. Это значит, что работы над машиной идут в верном направлении. Но одно дело – показать свои возможности, а совсем другое – стабильно демонстрировать их по ходу всего уик-энда.

Именно эти ответы нам и предстоит найти».

По итогам двух первых Гран При Ferrari занимает четвертую строчку в Кубке конструкторов.