Вассер назвал главные сложности для команд после возобновления сезона Ф1

После недавнего заявления Чейза Кэри о планах провести полноценный сезон Ф1, включающий как минимум 15 Гран При, все пытаются понять, когда можно ждать начала гонок. Планы стартовать в начале июня в Баку уже потерпели фиаско, и теперь общее мнение склоняется к тому, что чемпионат стартует в Сильверстоуне в середине июля.

Журналисты Bild даже представили свой вариант календаря, в котором 15 этапов умещается в 21 неделю.

Никогда прежде участники Формулы 1, привыкшие жить по четко распланированному графику, не сталкивались с подобной ситуацией. Глава Alfa Romeo Фредерик Вассер в интервью Motorsport.com рассказал, как пандемия коронавируса повлияет на спорт и работу команд.

«Когда вынужденный перерыв закончится, мы направим все свои ресурсы на нынешний сезон, – отметил он. – Если портебуется провести 15 или даже 18 гонок практически без пауз, нужно будет заготовить огромное количество запчастей. И главный упор будет сделан на производство, а не на что-то другое.

Мы ведь не сможем возвращаться на базу между этапами. И это будет сложное испытание. Я также ожидаю, что будет меньше доработок машин по ходу чемпионата. И это станет дополнительной сложностью».

Вассер пояснил: «Когда вам предстоит провести 15 гонок подряд, очень важно изначально располагать хорошей машиной. Мне кажется, будет невероятно сложно – я не буду утверждать, что невозможно, так как нет ничего невозможного – отыграться после слабого старта, если впереди у вас уже нет десяти месяцев сезона.

Но мы не жалуемся, ведь так сложились обстоятельства. Решение принято ради спасения Формулы 1. Мы выступили сообща, и было важно сделать все правильно. Но дополнительные трудности в данном случае неизбежны».

В марте FIA отлтжила принятие радикально нового регламента на 2022 год – а по слухам его вступление в силу и вовсе могут перенести на 2023-й.

«Все зависит от установленных сроков, – объяснил Вассер. – Не играет большой роли, действует ли запрет [на работу над новыми шасси] до 1 января или 1 февраля. Важно, что мы не имеем права разрабатывать новую модель параллельно с выступлениями, что скажется на расходах в сезоне-2020».

Пока официальный твиттер Alfa Romeo публикует забавные фотоснимки, босс команды вынужден считать деньги. По его словам, от уплотнения календаря расходы неминуемо вырастут.

«Мы и так столкнулись с финансовым кризисом, а вторая половина 2020-го обещает получиться очень дорогой, – констатировал французский менеджер. – Если нужно проводить гонки чаще, расходы растут. 18 гонок за шесть месяцев дороже, чем 18 гонок за год. Вы должны производить и возить с собой больше запчастей, привлекать больше механиков.

Хорошо хоть, что не потребуется параллельно разрабатывать новую машину. Я обеими руками поддерживаю решение использовать нынешнюю технику в 2021-м и отлдожить на год новый регламент. Разработки запрещены до конца года. Это был единственный шанс в нынешней ситуации».