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Вассер назвал главное отличие Ферстаппена от Леклера

Руководитель Ferrari откровенно высказался о своих гонщиках, а также сравнил лидера Скудерии с лидером современной Формулы 1

Александр Кабановский
Автор:
Обладатель поула Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, Шарль Леклер, Scuderia Ferrari

Шарль Леклер с Карлосом Сайнсом вдвоем выступают за команды из Маранелло с 2021 года. В их дуэте монегаск олицетворяет чистую скорость, а испанский пилот славится своей стабильностью. 

Сочетание этих качеств год назад принесло Ferrari четыре победы и второе место по итогам сезона, а в этом чемпионате после сложного старта команда смогла добавить машине скорости и провести в австрийском Шпильберге свой сильнейший этап в нынешнем сезоне. 

По ходу уик-энда в Альпах главу Скудерии Фредерика Вассера попросили ответить на вопрос, в каких компонентах его гонщикам сейчас важнее всего прибавить.

«Карлос – быстрый и сбалансированный пилот, – ответил француз. – А во всем остальном у него по-прежнему есть запас для дальнейшего роста. 

Шарль, с другой стороны, творит настоящие чудеса в квалификациях, которые регулярно проводит даже лучше, чем позволяет машина. Но при этом от нередко переступает известную грань, когда машина не в состоянии дать ему то, чего он от нее ожидает. Это приводит к ошибкам, как в начале нынешнего сезона».

Репортеры также попросили ответить, что отличает Леклера от лидера Red Bull Racing Макса Ферстаппена. 

«С тех пор, как Макс впервые стал чемпионом, он практически полностью перестал допускать ошибки, – ответил Фредерик. – Титул придал ему совершенно новый уровень уверенности».

Ферстаппен с начала 2021 года одержал в Формуле 1 суммарно 32 победы, Леклер поднимался на вершину подиума три раза, Сайнс – единожды. 

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Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Шарль Леклер, Ferrari SF-23

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

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