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Вассер: Леклер признал, что напрасно критиковал Ferrari

По словам руководителя Скудерии, его пилот согласился, что погорячился с высказываниями в адрес команды после неудачи в квалификации

Джонатан Нобл
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Шарль Леклер, Ferrari

Шарль леклер остался во втором сегменте субботней сессии в Монреале после того, как слишком долго оставался на подсыхающей трассе на промежуточной резине. После этого он позволил себе необычно резкие высказывания в адрес Ferrari. 

Он сказал: «Это уже не первый случай, когда наше решение оказывается неверным. Не знаю, что тут еще сказать. Мы не вправе постоянно допускать эти ошибки». 

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Однако Шарль пообещал все обсудить с командой. Как рассказал глава Скудерии Фредерик Вассер, после диалога с инженерами Леклер изменил свою точку зрения. 

«Это была продуктивная дискуссия, – объяснил француз репортерам. – В итоге он сказал: "Да, я ошибался". 

Знаете, я всегда защищаю своих гонщиков. И прекрасно понимаю ситуацию, когда они выбираются из машины после скверного результата, и сразу получают вопрос, довольны ли тактическими действиями. И конечно отвечают, что нет. 

Не могу себе представить, чтобы пилот сказал: "Да, все было прекрасно, я обос***ся, но это было супер".

Именно поэтому я считаю, что гораздо лучше всегда для начала переговорить с командой. Мы сделали это, но чуть позже. Он был очень спокоен, конструктивен и говорил прямо». 

Шарль Леклер, Ferrari SF-23

Шарль Леклер, Ferrari SF-23

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Вассер добавил, что причиной неудачной квалификации стал вовсе не выбор шин. 

«На самом деле, наша тактика была такой же, как у 90% участников, – объяснил глава Скудерии. –  Потому в большей степени недовольство Шарля относилось к машине». 

Француз добавил: «Мне кажется, это нормально, когда мнения гонщика и мостика отличаются. 

Мы должны доверять ощущениям пилотов. С другой стороны, именно мы видим общую картину происходящего. А когда в Монреале ты находишься в самой дальней шпильке, то просто не  курсе относительно того, что делают остальные. 

Понятно, что в таких ситуациях не бывает универсального решения. Иногда команда ошибается, но невозможно избежать таких случаев. Также невозможно всегда слушать только пилотов – они могут [при принятии решения] просто не знать, что где-то на трассе остановилась другая машина или случилось что-то еще. Потому выбор всегда надо делать сообща. 

Это непросто, а порой влияет еще и фактор везения. В квалификации выбранная нами тактика оставляла шанс выйти в финал, потому что 90% команд действовали так же».

Благодаря грамотным тактическим действиям Ferrari в гонке Шарль Леклер поднялся с десятого места на четвертое.   

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Фото: Ferrari

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