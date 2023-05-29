Вассер извинился перед Леклером после этапа в Монако

Шарль Леклер стал третьим в самой важной квалификации сезона, однако вынужден был стартовать только с шестой позиции после судейского наказания за блокировку Ландо Норриса в финальном сегменте.

Монегаску редко сопутствует удача на домашнем Гран При. Вот и в этот раз он стал жертвой рискованного тактического решения Ferrari и в итоге финишировал только шестым.

Говоря об ощущениях от уик-энда, Шарль рассказал репортерам: «В субботу мне слишком поздно сообщили [о приближении Норриса], и в гонке это поставило нас в положение догоняющих. Очень жаль, что так вышло. Любой подобный уик-энд расстраивает, а уж когда он домашний для тебя – тем более.

Впрочем, такие вещи полезны в плане мотивации. Сезон долгий, впереди 'ot много гонок – хотя эта возможность и впрямь значила для меня больше других. Но очки везде начисляют одинаково, мы начнем все заново в Барселоне и там, надеюсь, все сложится для меня куда лучше».

Глава Скудерии Фредерик Вассер объяснил, что в квалификации команда несвоевременно сообщила пилоту о необходимости освободить гоночную траекторию.

«Ему который год не везет в Монако, в этот раз все вновь было сложно, – признал француз. – Сначала было обидное поражение в споре за поул, не хватило десятой или около того. Всегда неприятно проигрывать место в первом ряду из-за пары сотых. А потом еще и штраф.

Я могу лишь извиниться перед Шарлем от имени всей команды – и разобраться, как мы можем лучше делать свою работу. Необходимо улучшить коммуникации между Шарлем и мостиком в такие моменты, притом с обеих сторон.

Безусловно, обстоятельства тоже сказались – тоннель и все остальное. Но нам не стоит искать оправдания. Это самое худшее, что вы можете сделать, если стремитесь стать сильнее. Нам просто надо действовать правильно.

Шарль Леклер, Ferrari SF-23 Фото: Ferrari

На вопрос о том, что именно пошло не так в квалификации, француз ответил: «Из-за того, что дело было в тоннеле, Шарль не мог видеть Норриса в зеркалах и освободить ему траекторию. Кроме того, расположение самой траектории в том месте не вполне однозначно.

В любом случае, это наша ошибка, за которую пришлось дорого заплатить. Если бы он стартовал третьим, вся гонка пошла бы иначе. Так что нам остается только сделать выводы».

Вассер добавил: «Поверьте, я не пытаюсь оправдаться. Нам предстоит детально изучить эту ситуацию. Я не хотел делать этого в субботу, так как мы были сконцентрированы на подготовке к гонке. Но в понедельник придет время этого вопроса».