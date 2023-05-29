Предыдущая / Босс Aston: Даже если бы Алонсо сразу поставили промежуточные, он бы не выиграл Следующая / «Дело Мекиса»: инженеры Red Bull начали работу в Ferrari
Формула 1 / Гран При Монако Новость

Вассер извинился перед Леклером после этапа в Монако

Глава Ferrari признал вину команды в штрафе, который отбросил Шарля назад по стартовой решетке и существенно осложнил ему домашнюю гонку

Адам Купер
Автор:
Шарль Леклер, Ferrari

Шарль Леклер стал третьим в самой важной квалификации сезона, однако вынужден был стартовать только с шестой позиции после судейского наказания за блокировку Ландо Норриса в финальном сегменте.

Монегаску редко сопутствует удача на домашнем Гран При. Вот и в этот раз он стал жертвой рискованного тактического решения Ferrari и в итоге финишировал только шестым. 

Говоря об ощущениях от уик-энда, Шарль рассказал репортерам: «В субботу мне слишком поздно сообщили [о приближении Норриса], и в гонке это поставило нас в положение догоняющих. Очень жаль, что так вышло. Любой подобный уик-энд расстраивает, а уж когда он домашний для тебя – тем более.

Впрочем, такие вещи полезны в плане мотивации. Сезон долгий, впереди 'ot много гонок – хотя эта возможность и впрямь значила для меня больше других. Но очки везде начисляют одинаково, мы начнем все заново в Барселоне и там, надеюсь, все сложится для меня куда лучше».

Глава Скудерии Фредерик Вассер объяснил, что в квалификации команда несвоевременно сообщила пилоту о необходимости освободить гоночную траекторию.  

«Ему который год не везет в Монако, в этот раз все вновь было сложно, – признал француз. – Сначала было обидное поражение в споре за поул, не хватило десятой или около того. Всегда неприятно проигрывать место в первом ряду из-за пары сотых. А потом еще и штраф.

Я могу лишь извиниться перед Шарлем от имени всей команды – и разобраться, как мы можем лучше делать свою работу. Необходимо улучшить коммуникации между Шарлем и мостиком в такие моменты, притом с обеих сторон.  

Безусловно, обстоятельства тоже сказались – тоннель и все остальное. Но нам не стоит искать оправдания. Это самое худшее, что вы можете сделать, если стремитесь стать сильнее. Нам просто надо действовать правильно.

Читайте также:
Шарль Леклер, Ferrari SF-23

Шарль Леклер, Ferrari SF-23

Фото: Ferrari

На вопрос о том, что именно пошло не так в квалификации, француз ответил: «Из-за того, что дело было в тоннеле, Шарль не мог видеть Норриса в зеркалах и освободить ему траекторию. Кроме того, расположение самой траектории в том месте не вполне однозначно.  

В любом случае, это наша ошибка, за которую пришлось дорого заплатить. Если бы он стартовал третьим, вся гонка пошла бы иначе. Так что нам остается только сделать выводы».

Вассер добавил: «Поверьте, я не пытаюсь оправдаться. Нам предстоит детально изучить эту ситуацию. Я не хотел делать этого в субботу, так как мы были сконцентрированы на подготовке к гонке. Но в понедельник придет время этого вопроса».

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Босс Aston: Даже если бы Алонсо сразу поставили промежуточные, он бы не выиграл

«Дело Мекиса»: инженеры Red Bull начали работу в Ferrari
Адам Купер Больше от
Адам Купер
Босс Aston: Даже если бы Алонсо сразу поставили промежуточные, он бы не выиграл

Босс Aston: Даже если бы Алонсо сразу поставили промежуточные, он бы не выиграл

Формула 1
Гран При Монако

Босс Aston: Даже если бы Алонсо сразу поставили промежуточные, он бы не выиграл Босс Aston: Даже если бы Алонсо сразу поставили промежуточные, он бы не выиграл

Галерея: организаторы Гран При Катара переделают трассу

Галерея: организаторы Гран При Катара переделают трассу

Формула 1
Гран При Катара

Галерея: организаторы Гран При Катара переделают трассу Галерея: организаторы Гран При Катара переделают трассу

«Кажется, ничего плохого не случилось». В Mercedes оценили работу новинок

«Кажется, ничего плохого не случилось». В Mercedes оценили работу новинок

Формула 1
Гран При Монако

«Кажется, ничего плохого не случилось». В Mercedes оценили работу новинок «Кажется, ничего плохого не случилось». В Mercedes оценили работу новинок

Самое важное:

«Смирись, что Макс гений». Брандл дал совет Пересу

«Смирись, что Макс гений». Брандл дал совет Пересу

F1 Формула 1
Гран При Монако

«Смирись, что Макс гений». Брандл дал совет Пересу «Смирись, что Макс гений». Брандл дал совет Пересу

Технический анализ: как краны в Монако раскрыли секреты двух команд Ф1

Технический анализ: как краны в Монако раскрыли секреты двух команд Ф1

F1 Формула 1
Гран При Монако

Технический анализ: как краны в Монако раскрыли секреты двух команд Ф1 Технический анализ: как краны в Монако раскрыли секреты двух команд Ф1

«Моя критика дала эффект». Большой босс Alpine объяснил успех в Монако

«Моя критика дала эффект». Большой босс Alpine объяснил успех в Монако

F1 Формула 1
Гран При Монако

«Моя критика дала эффект». Большой босс Alpine объяснил успех в Монако «Моя критика дала эффект». Большой босс Alpine объяснил успех в Монако

Вольф о контракте Хэмилтона: Осталось поставить дату и подпись

Вольф о контракте Хэмилтона: Осталось поставить дату и подпись

F1 Формула 1

Вольф о контракте Хэмилтона: Осталось поставить дату и подпись Вольф о контракте Хэмилтона: Осталось поставить дату и подпись

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.