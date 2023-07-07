Вассер: Формула 1 должна быть готова переписать регламент на моторы 2026 года

По мере того, как команды Ф1 начинают разбираться в регламенте на силовые установки, который вступит в силу с 2026 года, внезапно выясняется, что далеко не все с ним так просто и очевидно.

Идея повысить вклад гибридной системы до 50% общей мощности уже привела к тому, что в паддоке начались разговоры о машинах-«Франкенштейнах»*. Кристиан Хорнер обратил внимание спорта на потенциальные проблемы, своего босса поддержал Макс Ферстаппен, а Тото Вольф предсказуемо вступил с ними в пикировку.

В Сильверстоуне взглядом на эту ситуацию репортеры попросили поделиться главу Ferrari Фредерика Вассера. Тот довольно неожиданно поддержал Хорнера, объяснив, что регламент вполне можно скорректировать, если этого потребуют интересы спорта.

«Насколько я помню, у нас есть даже рабочая группа, которая должна прийти к единогласию по поводу правил, – сказал француз. – При этом мы вынуждены делать определенные допущения, так как сложно в точности прогнозировать уровень сцепления шин, прижимной силы и лобового сопротивления.

Сейчас можно говорить что угодно – например, что сцепление сократится на 30 процентов. Нам просто нужно выработать единую стратегию. Это значит, что размер шин можно принять неизменным, попробовать то и это – и рабочая группа согласится, что время круга будет каким-то плюс-минус 5%.

Пока мы не в этой ситуации. Как по мне, еще очень рано делать окончательные выводы, пока наши взгляды расходятся в отношении того, какой должна быть скорость машин».

Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Макс Ферстаппен, Red Bull RB19 Фото: Алессио Моргезе

Он добавил: «Хорошее решение – это когда для начала все согласны друг с другом. Какими будут шины? Останется ли DRS? Как по сравнению с нынешним изменится уровень прижима?

Следующий вопрос – что стоит изменить для повышения качества шоу. Важно предусмотреть, чтобы ни в коем случае не получилось наоборот, так как тогда начнутся жалобы».

На прямой вопрос о том, возможны ли сейчас изменения в правилах относительно силовых установок, глава Скудерии ответил: «Конечно. У нас еще достаточно времени для внесения правок.

Но прежде всего, как по мне, важно все же определить желаемый диапазон скорости машин. Если после этого возникнут опасения, что гонщикам слишком рано придется убирать ногу с газа перед поворотом, значит, надо будет что-то поменять. Я считаю, у нас есть такое право».

Говоря о том, как далеко в Маранелло продвинулись в разработке нового двигателя, Вассер отметил: «Мы на ранней стадии трехлетней программы. На достаточно ранней, чтобы еще иметь возможность что-то поменять.

Но, разумеется, влияние гибридной системы на скорость очень велико. Мы можем варьировать его долю в пределах плюс-минус пяти процентов, но вернуться к [нынешним] 20 уже невозможно.

У больших боссов [Ф1] были серьезные переговоры с производителями в Монце – в прошлом году и в позапрошлом. И мы следуем тому направлению, которым идет индустрия. Они повышают роль гибридов, и мы делаем то же самое».

*строго говоря, Виктором Франкенштейном звали ученого, который создал ожившего монстра. Но с момента появления с 1818 году произведения Мэри Шелли об этой истории имя ученого постепенно стали относить и к самому монстру