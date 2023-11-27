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Вассер: Ferrari проиграла Mercedes вовсе не из-за риска с тактикой

Глава Скудерии объяснил, что привело к поражению от принципиальных соперников в Абу-Даби

Адам Купер
Автор Адам Купер
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Шарль Леклер, Ferrari SF-23

В преддверии финального этапа сезона Ф1 Ferrari отставали от Mercedes с Кубке конструкторов на четыре очка. Скорость алых машин на трассе «Яс-Марина» позволяла рассчитывать, что команда справится со своей задачей и сможет закончить чемпионат второй. 

Шарль Леклер действительно финишировал в гонке вторым, уступив лишь недостижимому Максу Ферстаппену. Но вот Карлос Сайнс выступил на совсем ином уровне: разбил машину в пятницу, стал только 16-м в квалификации, а затем из-за неудачной тактики со стартом на шинах Hard не смог добиться результата в гонке. 

В итоге третьего места Джорджа Расселла и девятого результата Льюис Хэмилтона Mercedes хватило, чтобы остаться впереди.  

При этом Сайнсу не удалось проехать достаточно длинный первый отрезок, на пит-стопе ему вновь поставили Hard, а вторую остановку рассчитывали провести в режиме нейтрализации, которой так и не дождались.  

Однако, по слова главы команды Фредерика Вассера, неудачный исход стал вовсе не следствием ошибочной тактики. 

«Когда вы проводите первый пит-стоп на 20-м круге [из 58], единственным вариантом остается использование второго комплекта Hard, – объяснил француз. – Если в этот момент поставить Medium, его хватит от силы до 30-го круга. 

И наш план – хотя не знаю, можно ли называть его планом – был в том, чтобы после двух отрезков на Hard ждать выезда машины безопасности или красных флагов».  

Он добавил: «Проблема на этот раз была не в тактике. Все упиралось в темп. У нас просто не было достаточного темпа, а в этом случае любая тактическая схема окажется неудачной».

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Фредерик Вассер, глава команды и генеральный менеджер, Scuderia Ferrari

Фото: Ferrari

Фредерик Вассер, глава команды и генеральный менеджер, Scuderia Ferrari

Говоря о том, что в команде планировали перед стартом, глава Ferrari рассказал: «Проехать 35 кругов или около этого. Действовать не так, как остальные. 

Соперники проехали на Medium по 15-20 кругов, мы рассчитывали преодолеть 40 на Hard. Это можно было сделать в чистом воздухе и тем самым частично отыграться».

Вассер отметил, что выбор для Сайнса более мягких шин на старт тоже ничего бы не изменил: «Ты всегда хочешь попробовать заново, но мне не кажется, что в данном случае это что-то изменит.   

Дело прежде всего в скорости, а не в Hard или Medium. Шарль нормально ехал на тех же шинах. У нас возникли сложности [на машине Сайнса], и с ними надо разобраться. Это никак не связано с тактикой».  

Шарль Леклер, Ferrari SF-23

Фото: Ferrari

Шарль Леклер, Ferrari SF-23

Глава Ferrari добавил: «Понятно, что нам предстоит все выяснить. Но должен признать, мы проиграли не сегодня. Если вспомнить сезон, у нас было несколько очень сложных Гран При. 

Так было в Майами и Зандфорте, где мы не нашли темп, на других этапах подводила техника. Все это было намного более болезненным, чем в прошедшие выходные.

Сегодня командная скорость была хорошей, в субботу мы бились за поул. В гонке нам почти удавалось соперничать с Red Bull. И я могу лишь повторить, что проиграли мы не сегодня».

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