Главные события
WEC
R
WEC
Бахрейн
12 дек.
-
14 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WEC
Интерлагос
Билеты
21 февр.
-
23 февр.
Следующее событие через
59 дней
Перейти к полному расписанию
WTCR
R
WTCR
Макао
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WTCR
Сепанг
13 дек.
-
15 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
Дакар
R
Дакар
Ралли «Дакар»
05 янв.
-
17 янв.
Следующее событие через
12 дней
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия II
23 нояб.
-
23 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула E
Сантьяго
17 янв.
-
18 янв.
Следующее событие через
24 дня
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Испания
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Австралия
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Вассер: Alfa Romeo на 0,7% приблизилась к лидерам

Поделились
Комментарии
Вассер: Alfa Romeo на 0,7% приблизилась к лидерам
Автор:
, редактор
23 дек. 2019 г., 06:14

Руководитель команды заверил, что она далека от прекращения партнерства с итальянским брендом.

Alfa Romeo нестабильно провела сезон-2019 – из 57 набранных ей очков лишь 25 пришлись на вторую половину чемпионата, причем 22 из них были набраны в одной гонке. Однако глава команды Фредерик Вассер доволен прогрессом команды в сравнении с прошлым годом.

«В прошлом году мы стартовали практически из ниоткуда и использовали все свои возможности, набрали все очки, которые могли, – сказал Вассер. – В этом году все немного иначе, некоторые шансы мы упускали. Но в итоге набрали больше очков, чем в прошлом году, это хороший шаг. Мы приблизились к топ-командам на 0,7% от темпа, это огромный шаг. Мы не можем быть полностью довольны, нужно добиваться большего. Но мы можем сохранять оптимизм».

В конце сезона появились слухи, что Alfa Romeo может разорвать сотрудничество с комадной, и та вернет свое прежнее название – Sauber. Но Вассер заверил, что сотрудничество изначально планировалось на долгий срок.

«У нас долгосрочная сделка с Alfa Romeo, – сказал Вассер. – Построить что-то можно, только имея долгосрочную или среднесрочную перспективу. Нельзя ничего добиться при сделке на три месяца».

Глава команды добавил, что ребрендинг Sauber, произведенный в 2019 году, получил поддержку основателя команды Петера Заубера, чье имя пропало из названия коллектива впервые с его появления в Формуле 1 в 1993 году.

«Когда мы начали обсуждения с Alfa Romeo, я в первую очередь позвонил Петеру, – рассказал Вассер. – Мне было важно его мнение. Он сказал: “Если ты считаешь это шагом вперед для команды, то делай, а я тебя поддержу”. Это был важный шаг».

Дополнительная информация: Скотт Митчелл

Читайте также:

Следующая новость
«Он матерится, но я не против». Штайнеру понравилась твиттер-пародия на него

Предыдущая новость

«Он матерится, но я не против». Штайнеру понравилась твиттер-пародия на него
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Alfa Romeo
Автор Иван Матушкин

Формула 1 Следующая сессия

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.

Самое читаемое

1
Формула 1

В чем разница между реальной машиной, симулятором и игрой? Отвечает Норрис

2
Формула 1

«Клоун дня». Алонсо задела шутка в твиттере

3
Формула 1

Вассер: Alfa Romeo на 0,7% приблизилась к лидерам

23мин
4
Формула 1

Технический анализ-2019: что помешало Williams ехать быстрее

5
WRC

Я не следил за мировым ралли в этом сезоне. Что там происходило?

Последние видео

Технический обзор сезона-2019: Mercedes vs Ferrari 05:25
Формула 1

Технический обзор сезона-2019: Mercedes vs Ferrari

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Самое важное:

Вассер: Alfa Romeo на 0,7% приблизилась к лидерам
F1

Вассер: Alfa Romeo на 0,7% приблизилась к лидерам

«Он матерится, но я не против». Штайнеру понравилась твиттер-пародия на него
F1

«Он матерится, но я не против». Штайнеру понравилась твиттер-пародия на него

Хаккинен: Обидно видеть Риккардо в Renault
F1

Хаккинен: Обидно видеть Риккардо в Renault

В чем разница между реальной машиной, симулятором и игрой? Отвечает Норрис
F1

В чем разница между реальной машиной, симулятором и игрой? Отвечает Норрис

Староват для дебютанта? Латифи попросил не смотреть на его возраст
F1

Староват для дебютанта? Латифи попросил не смотреть на его возраст

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
12 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
16 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
7 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.