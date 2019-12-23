Вассер: Alfa Romeo на 0,7% приблизилась к лидерам

Alfa Romeo нестабильно провела сезон-2019 – из 57 набранных ей очков лишь 25 пришлись на вторую половину чемпионата, причем 22 из них были набраны в одной гонке. Однако глава команды Фредерик Вассер доволен прогрессом команды в сравнении с прошлым годом.

«В прошлом году мы стартовали практически из ниоткуда и использовали все свои возможности, набрали все очки, которые могли, – сказал Вассер. – В этом году все немного иначе, некоторые шансы мы упускали. Но в итоге набрали больше очков, чем в прошлом году, это хороший шаг. Мы приблизились к топ-командам на 0,7% от темпа, это огромный шаг. Мы не можем быть полностью довольны, нужно добиваться большего. Но мы можем сохранять оптимизм».

В конце сезона появились слухи, что Alfa Romeo может разорвать сотрудничество с комадной, и та вернет свое прежнее название – Sauber. Но Вассер заверил, что сотрудничество изначально планировалось на долгий срок.

«У нас долгосрочная сделка с Alfa Romeo, – сказал Вассер. – Построить что-то можно, только имея долгосрочную или среднесрочную перспективу. Нельзя ничего добиться при сделке на три месяца».

Глава команды добавил, что ребрендинг Sauber, произведенный в 2019 году, получил поддержку основателя команды Петера Заубера, чье имя пропало из названия коллектива впервые с его появления в Формуле 1 в 1993 году.

«Когда мы начали обсуждения с Alfa Romeo, я в первую очередь позвонил Петеру, – рассказал Вассер. – Мне было важно его мнение. Он сказал: “Если ты считаешь это шагом вперед для команды, то делай, а я тебя поддержу”. Это был важный шаг».

Дополнительная информация: Скотт Митчелл