Вассер: Alfa Romeo на 0,7% приблизилась к лидерам
Руководитель команды заверил, что она далека от прекращения партнерства с итальянским брендом.
Alfa Romeo нестабильно провела сезон-2019 – из 57 набранных ей очков лишь 25 пришлись на вторую половину чемпионата, причем 22 из них были набраны в одной гонке. Однако глава команды Фредерик Вассер доволен прогрессом команды в сравнении с прошлым годом.
«В прошлом году мы стартовали практически из ниоткуда и использовали все свои возможности, набрали все очки, которые могли, – сказал Вассер. – В этом году все немного иначе, некоторые шансы мы упускали. Но в итоге набрали больше очков, чем в прошлом году, это хороший шаг. Мы приблизились к топ-командам на 0,7% от темпа, это огромный шаг. Мы не можем быть полностью довольны, нужно добиваться большего. Но мы можем сохранять оптимизм».
В конце сезона появились слухи, что Alfa Romeo может разорвать сотрудничество с комадной, и та вернет свое прежнее название – Sauber. Но Вассер заверил, что сотрудничество изначально планировалось на долгий срок.
«У нас долгосрочная сделка с Alfa Romeo, – сказал Вассер. – Построить что-то можно, только имея долгосрочную или среднесрочную перспективу. Нельзя ничего добиться при сделке на три месяца».
Глава команды добавил, что ребрендинг Sauber, произведенный в 2019 году, получил поддержку основателя команды Петера Заубера, чье имя пропало из названия коллектива впервые с его появления в Формуле 1 в 1993 году.
«Когда мы начали обсуждения с Alfa Romeo, я в первую очередь позвонил Петеру, – рассказал Вассер. – Мне было важно его мнение. Он сказал: “Если ты считаешь это шагом вперед для команды, то делай, а я тебя поддержу”. Это был важный шаг».
Дополнительная информация: Скотт Митчелл
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Alfa Romeo
|Автор
|Иван Матушкин
Вассер: Alfa Romeo на 0,7% приблизилась к лидерам
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