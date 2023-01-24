«Ваша работа – ни разу не бремя». Уэббер урезонил пилотов Ф1

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Марк Уэббер остается самым успешным австралийским пилотом Формулы 1 в XXI веке – на его счету девять выигранных Гран При, тогда как Даниэль Риккардо пока одержал только восемь побед.

На какое-то время Марк пропал из паддока, но в последнее время его часто можно встретить там, ведь 46-летний экс-пилот является менеджером своего молодого соотечественника Оскара Пиастри, который в новом сезоне Ф1 дебютирует за McLaren.

Недавно Уэббер стал гостем подкаста Performance Hackers, где высказал мысль, что в последнее время участники чемпионата стали слишком уж часто говорить о тех сложностях и лишениях, которые испытывают.

«Давайте не будем ходить вокруг да около, – объяснил бывший гонщик. – Им платят немалые деньги за выполнение эксклюзивной работы. Но это ни разу не бремя.

Я сам никогда [по ходу выступлений] не говорил о том, что иду на какие-то жертвы. А те, кто говорят о них, кто твердит, что "вынужден от многого отказывться" – они, как по мне, самые обыкновенные брехуны.

Чего еще они могут хотеть?

Я знаю молодых австралийских пилотов, которые повторяют: "Я пошел на все эти жертвы". Да ничего подобного. Если ты считаешь, что чем-то жертвуешь – ты уже проиграл».

Марк Уэббер, Minardi PS02, 2002 год Фото: Sutton Images

Марк продолжил: «Как по мне, все дело в умении раскрыть свои возможности и эффективно работать с лучшими людьми. Даже по ходу трех своих последних сезонов у меня были контракты [с Red Bull] всего на год. Я всегда понимал, что нахожусь в шаге от увольнения.

Это разжигало во мне внутренний огонь, который придавал сил и словно говорил мне: "Если я докажу свою ценность команде и тем людям, с которыми работаю, если принесу им пользу, то смогу сохранить свое место и получу серьезный повод для гордости"».

Также Уэббер рассказал интересную подробность из собственной карьеры. Поклонникам Ф1 известно, что свой самый первый сезон австралиец провел в составе Minardi в 2002 году. Он заявил о себе, когда в первой же гонке на домашней трассе в Альберт-парке воспользовался проблемами соперников и на слабой машине финишировал пятым.

Как оказалось, это был важнейший результат.

«Мой первый контракт в Ф1 был всего на два Гран При, если вы можете себе это представить, – признался Марк. – Я должен был выступать всего три недели.

Это было очень жестоко, но я никак не мог повлиять на ситуацию. Так обстояли дела. И мне не приходилось выбирать, жаловаться или делать дело».