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Формула 1 / Гран При Сахира / Новость

Вандорн завтра вылетит в Бахрейн. Он не знает, заменит ли Хэмилтона

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Вандорн завтра вылетит в Бахрейн. Он не знает, заменит ли Хэмилтона
Автор:
, Редактор Ф1

Бельгиец готов выступить на Гран При при необходимости

Льюис Хэмилтон пропустит Гран При Сахира из-за положительного теста на коронавирус. Mercedes пока не объявила, кто заменит британца, однако одним из наиболее вероятных кандидатов является резервный пилот команды Стоффель Вандорн.

Сам бельгиец сегодня завершил тесты Формулы-Е и отправится в Бахрейн еще не зная, выступит на Гран При или нет.

«Я в любом случае завтра лечу в Бахрейн, – сказал Вандорн. – Пока я не знаю, как все будет. Знаю, что есть вероятность того, что выступать буду я. Но давайте посмотрим, как получится. Вероятно, завтра я буду знать».

Вандорн отметил, что сам узнал о проблемах Хэмилтона прямо перед объявлением для публики:

«Мне только в семь утра сообщили. Команда сказала, что у Льюиса ковид и что об этом скоро объявят. А потом мне надо было ждать, но мне некогда было об этом думать, потому что я был сосредоточен на тестах Формулы-Е. Это было моим приоритетом, а теперь я в любом случае лечу в Бахрейн и там посмотрим».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Сахира Билеты
Автор Люк Смит

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