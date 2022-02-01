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Формула 1 Новости

Вандорн: Я вернусь в Ф1 только на хороших условиях

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Вандорн признал, что он уже вряд ли сможет прийти в Формулу 1 – тем более, у бельгийца фокус на других сериях

Вандорн: Я вернусь в Ф1 только на хороших условиях
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С 2017 по 2018 годы Стоффель Вандорн был напарником Фернандо Алонсо по McLaren. Еще до прихода в серию триумфатору GP2 пророчили будущий титул и множество не менее значимых достижений – однако, к сожалению для бельгийца, он не только пришел в команду во время сильного упадка, но и попал под «каток» двукратного чемпиона мира.

На данный момент бесславная карьера Вандорна в Ф1 окончена: последние несколько сезонов он выступает в Формуле Е, причем довольно успешно. По словам Стоффеля, он вряд ли вернется в серию, даже несмотря на уход Mercedes из ФЕ в конце 2022 года.

«Мой подход к вещам изменился, – рассказал Вандорн в интервью RTBF. – Конечно, если у меня будет шанс вернуться в Ф1, то я им воспользуюсь, но только на хороших условиях. Я реалист, и поэтому понимаю, что скорее всего не получу второго шанса в чемпионате.

Но я абсолютно не против такого расклада. Я ни о чем не жалею и сейчас сфокусирован на своем будущем, которое, скорее всего, будет связано с Формулой Е или WEC. В Ф1 довольно сложно попасть: несмотря на это, у меня получилось пробиться в McLaren – я не мог отказаться от такой возможности. К сожалению, это был худший период в истории коллектива – машина не ехала, а внутри коллектива была не самая стабильная политическая обстановка».

Гонщики McLaren Фернандо Алонсо и Стоффель Вандорн

Гонщики McLaren Фернандо Алонсо и Стоффель Вандорн

Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Напомним, что несколько лет назад Вандорн также упоминал об атмосфере в команде в интервью другому СМИ. «Вы не видели всего происходящего за кулисами, всей политики, – рассказывал Стоффель изданию Dernière Heure. – Я делал все, что было в моих силах. В какой-то степени я потерял доверие: тяжело выступать на высочайшем уровне, когда ты знаешь, что за твоей спиной команда ведет переговоры с другими пилотами».

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