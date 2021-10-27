Вандорн вслед за Хюлькенбергом проведет тесты в IndyCar

На этой неделе на трассе «Барбер-парк» прошли тесты новичков IndyCar, участие в которых принял Нико Хюлькенберг. Немец, известный по выступлениям в Формуле 1, оказался самым медленным, но произвел позитивное впечатление на команду.

Сейчас McLaren SP готовится к расширению. У нее уже есть два пилота на будущий сезон – это Пато О'Уорд и Феликс Розенквист, – однако в планах коллектива заявлять на отдельные этапы 2022 года третью машину, а с 2023-го сделать ее постоянной.

В рамках отбора потенциальных кандидатов McLaren SP пригласит попробовать свои силы Стоффеля Вандорна. 29-летний бельгиец сейчас является пилотом Mercedes в Формуле Е и участвует в соревнованиях на выносливость.

«Мы открыто говорим о планах выставить в 2023-м третью машину, а 2022-й сделать переходным годом, – приводит Racer слова президента команды Тейлора Киля. – Пока мы ничего не подтверждаем, но продолжаем изучать варианты.

В идеале мы хотим провести как можно больше гонок [с тремя машинами], но это вопрос наличия персонала и гонщика. Финансы не являются определяющим фактором, потому у нас есть гибкость в принятии решений».

Он добавил: «Мы видим большой интерес, многие буквально стучатся в нашу дверь. Но тут надо поработать и понять, что будет лучше для нас. Определенно, интерес есть и со стороны Ф1. Думаю, это из-за наших связей в паддоке [через общего совладельца Зака Брауна].

Что до Стоффеля, он прежде был связан с командой, так что мы, конечно, рассматриваем его. Думаю, мы устроим ему какие-то тесты.

Он талантливый гонщик, но к нам сейчас обращаются самые разные люди. Это очень классное время, команда явно проходит стадию роста. Так что многое надо обдумать и решить, но перспективы выглядят захватывающими».

В Mercedes пока формально не подтвердили, что Вандорн продолжит выступления за них в Формуле Е. В любом случае, штутгартский концерн покинет электрогонки после окончания сезона 2022 года.