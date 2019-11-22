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Формула 1 / Новость

Вандорн: В McLaren Алонсо всегда получал то, что хотел

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Вандорн: В McLaren Алонсо всегда получал то, что хотел
Автор:
22 нояб. 2019 г., 13:24

Экс-пилот McLaren Стоффель Вандорн рассказал, как его бывший напарник выстраивал свою работу в команде из Уокинга.

Стоффель Вандорн провел два года в McLaren вместе с Фернандо Алонсо, заменив покинувшего Ф1 Дженсона Баттона. Вандорн пришел в команду в статусе чемпиона Формулы 2, но довольно блекло смотрелся на фоне опытного испанца и потерял работу в Уокинге в конце 2018 года.

В интервью бельгийскому изданию Sport/Voetbalmagazine Вандорн рассказал, что в McLaren оказывали Алонсо чересчур много внимания, и отчасти благодаря этому Фернандо смотрелся так здорово на фоне напарника.

«У меня никогда не было проблем с ним, но он всегда получал то, что хотел, – вспоминает Вандорн. – В McLaren всегда было два или три человека, которые следили за тем, чтобы все шло так, как хотел Алонсо. Команда отдавала ему всю свою поддержку, все силы. Каждый гонщик может извлечь выгоду от дополнительной поддержки, чтобы выступать лучше, чем его товарищ по команде».

В 2018-м Вандорн ни разу не опередил Алонсо в квалификациях и тех гонках, где обоим удавалось финишировать. Однако испанец настаивал, что Стоффель был самым быстрым его напарником за всю карьеру в Ф1.

«На бумаге я никогда не финишировал выше Алонсо, но я был ближе всех к нему среди его напарников, – сказал Вандорн. – В McLaren никогда напрямую не просили меня не финишировать перед Фернандо, но они часто просили меня пропустить его во время гонок. Они почти всегда так делали».

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Также Вандорн, который сейчас проводит второй сезон в Формуле Е и поднялся на подиум первой гонки в Эр-Рияде, раскритиковал Ф1 за ее политизированность. 

«Это что-то вроде фальшивого мира, в котором все вроде бы ладят, но ставят на первое место свои интересы. – объяснил бельгиец. – В Формуле Е, Ле-Мане и WEC вы увидите настоящие гонки. Там вы действительно гоняетесь, а не занимаетесь политикой.

Формула Е чуть ниже [чем Ф1]. Это одна из самых конкурентоспособных серий, где я участвовал. У многих пилотов есть опыт Ф1, а у других такой послужной список, который может привести их в Ф1».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Фернандо Алонсо В Магазин , Стоффель Вандорн
Команды McLaren В Магазин
Автор Денис Буденков

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