Вандорн стал резервным пилотом Mercedes
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Бельгиец будет представлять немецкую марку сразу в двух чемпионатах: в Формуле 1 и Формуле Е
Mercedes объявила, что роль резервного пилота команды в Формуле 1 в 2020 году будет исполнять Стоффель Вандорн. Бельгиец провел в Ф1 два сезона в составе McLaren, но затем потерял место. Сейчас он выступает в Формуле E за Mercedes и лидирует в чемпионате.
В качестве резервиста Mercedes AMG Вандорн заменит Эстебана Окона, который в наступающем сезоне будет выступать за Renault.
После отмены Гран При Китая в календарях Формулы Е и Формулы 1 осталось три пересекающихся даты: этапы ФЕ в Риме, Сеуле и Джакарте совпадают с днями проведения Гран При Вьетнама, Нидерландов и Азербайджана соответственно.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Стоффель Вандорн
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Вандорн стал резервным пилотом Mercedes
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12 мар. - 15 мар.
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