Вандорн стал резервным пилотом Mercedes

Mercedes объявила, что роль резервного пилота команды в Формуле 1 в 2020 году будет исполнять Стоффель Вандорн. Бельгиец провел в Ф1 два сезона в составе McLaren, но затем потерял место. Сейчас он выступает в Формуле E за Mercedes и лидирует в чемпионате.

В качестве резервиста Mercedes AMG Вандорн заменит Эстебана Окона, который в наступающем сезоне будет выступать за Renault.

После отмены Гран При Китая в календарях Формулы Е и Формулы 1 осталось три пересекающихся даты: этапы ФЕ в Риме, Сеуле и Джакарте совпадают с днями проведения Гран При Вьетнама, Нидерландов и Азербайджана соответственно.