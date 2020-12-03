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Формула 1 / Гран При Сахира / Новость

Вандорн про Расселла в Mercedes: Обидно

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Вандорн про Расселла в Mercedes: Обидно
Автор:
, редактор

Стоффель расстроился, что Mercedes выбрала не его

Льюис Хэмилтон пропустит Гран При Сахира из-за положительного теста на коронавирус. Однако, Mercedes решила заменить его не своим резервным пилотом Стоффелем Вандорном, а Джорджем Расселлом из Williams.

Вандорн признал, что такое решение команды ранит его чувства.

«В первую очередь хочу пожелать Льюису скорейшего выздоровления и возвращения за руль, – сказал Вандорн. – Никто не может по-настоящему его заменить.

Конечно, я разочарован тем, что не получил шанса сесть за руль Mercedes в этот уик-энд. После того, как ты весь год ездишь по этапам Ф1, посвящаешь этому столько времени, тренируешься, работаешь на программу... это обидно!

С другой стороны, я уважаю их решение посадить в кокпит Расселла. Он выделяется на общем уровне и полностью заслужил такой шанс. Такие моменты делают меня еще целеустремленнее, я буду и дальше выкладываться на 100%».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Сахира Билеты
Пилоты Стоффель Вандорн
Команды Mercedes
Автор Иван Матушкин

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