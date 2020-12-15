Вандорн отобрал у Алонсо лидерство на тестах в Абу-Даби
К середине вторника пилот Mercedes возглавил протокол, Роберт Шварцман поднялся на девятую строчку
По сравнению с положением на 11:00 по московскому времени в таблице произошло не так много изменений.
Гонщики продолжали активно работать на трассе – лидером по пройденной дистанции стал Марино Сато из AlphaTauri с 65 кругами за четыре часа. Всего на один меньше проехал Стоффель Вандорн, однако именно пилот Mercedes в Формуле Е стал автором лучшего результата, почти на три десятых превзойдя прежний результат Фернандо Алонсо.
Гуанью Чжоу, также представляющий Renault, вернулся на трассу после утренней аварии – по уточненной информации, машина китайца все же ударилась о барьер после разворота, но не получила серьезных повреждений.
Однако к перерыву Чжоу потерял четвертую стройчку, пропустив Юри Випса из Red Bull.
Роберт Шварцман поднялся за рулем Ferrari по ходу финального утреннего часа с девятого на восьмое место, опередив Юки Цуноду – тот тоже допустил ошибку и не избежал контакта с ограждением, но без видимых повреждений своей AlphaTauri поехал дальше.
В команде Haas подтвердили, что программа Мика Шумахера не предусматривает погони за скоростью. Пока немец остается 14-м и предпоследним.
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Результаты тестов на 12:00 по московскому времени
|Поз.
|Гонщик
|Машина
|Время/Отст.
|Круги
|1.
|Стоффель Вандорн
|Mercedes W11
|1:37.206
|64
|2.
|Фернандо Алонсо
|Renault R.S.20
|1:37.496
|54
|3.
|Ник де Врис
|Mercedes W11
|+1,097
|58
|4.
|Юри Випс
|Red Bull RB16
|+1,195
|50
|5.
|Гуанью Чжоу
|Renault R.S.20
|+1,380
|40
|6.
|Себастьян Буэми
|Red Bull RB16
|+1,871
|29
|7.
|Роберт Кубица
|Alfa Romeo C39
|+2,030
|34
|8.
|Роберт Шварцман
|Ferrari SF1000
|+2,065
|57
|9.
|Юки Цунода
|AlphaTauri AT01
|+2,122
|60
|10.
|Антонио Фуоко
|Ferrari SF1000
|+2,350
|56
|11.
|Каллум Илотт
|Alfa Romeo C39
|+2,512
|42
|12.
|Марино Сато
|AlphaTauri AT01
|+2,764
|65
|13.
|Джек Эйткен
|Williams FW43
|+2,765
|45
|14.
|Мик Шумахер
|Haas VF-20
|+2,900
|53
|15.
|Рой Ниссани
|Williams FW43
|+3,194
|39
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Декабрьские тесты в Абу-Даби
|Местонахождение
|Яс-Марина
|Пилоты
|Фернандо Алонсо , Стоффель Вандорн
|Команды
|Mercedes , Renault F1 Team
|Автор
|Маттео Нуньес