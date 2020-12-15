Вандорн отобрал у Алонсо лидерство на тестах в Абу-Даби

По сравнению с положением на 11:00 по московскому времени в таблице произошло не так много изменений.

Гонщики продолжали активно работать на трассе – лидером по пройденной дистанции стал Марино Сато из AlphaTauri с 65 кругами за четыре часа. Всего на один меньше проехал Стоффель Вандорн, однако именно пилот Mercedes в Формуле Е стал автором лучшего результата, почти на три десятых превзойдя прежний результат Фернандо Алонсо.

Гуанью Чжоу, также представляющий Renault, вернулся на трассу после утренней аварии – по уточненной информации, машина китайца все же ударилась о барьер после разворота, но не получила серьезных повреждений.

Однако к перерыву Чжоу потерял четвертую стройчку, пропустив Юри Випса из Red Bull.

Роберт Шварцман поднялся за рулем Ferrari по ходу финального утреннего часа с девятого на восьмое место, опередив Юки Цуноду – тот тоже допустил ошибку и не избежал контакта с ограждением, но без видимых повреждений своей AlphaTauri поехал дальше.

В команде Haas подтвердили, что программа Мика Шумахера не предусматривает погони за скоростью. Пока немец остается 14-м и предпоследним.

Результаты тестов на 12:00 по московскому времени