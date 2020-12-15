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Формула 1 / Декабрьские тесты в Абу-Даби / Отчет о тестах

Вандорн отобрал у Алонсо лидерство на тестах в Абу-Даби

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Вандорн отобрал у Алонсо лидерство на тестах в Абу-Даби
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К середине вторника пилот Mercedes возглавил протокол, Роберт Шварцман поднялся на девятую строчку

По сравнению с положением на 11:00 по московскому времени в таблице произошло не так много изменений. 

Гонщики продолжали активно работать на трассе – лидером по пройденной дистанции стал Марино Сато из AlphaTauri с 65 кругами за четыре часа. Всего на один меньше проехал Стоффель Вандорн, однако именно пилот Mercedes в Формуле Е стал автором лучшего результата, почти на три десятых превзойдя прежний результат Фернандо Алонсо. 

Гуанью Чжоу, также представляющий Renault, вернулся на трассу после утренней аварии – по уточненной информации, машина китайца все же ударилась о барьер после разворота, но не получила серьезных повреждений. 

Однако к перерыву Чжоу потерял четвертую стройчку, пропустив Юри Випса из Red Bull.

Роберт Шварцман поднялся за рулем Ferrari по ходу финального утреннего часа с девятого на восьмое место, опередив Юки Цуноду – тот тоже допустил ошибку и не избежал контакта с ограждением, но без видимых повреждений своей AlphaTauri поехал дальше. 

В команде Haas подтвердили, что программа Мика Шумахера не предусматривает погони за скоростью. Пока немец остается 14-м и предпоследним. 

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Результаты тестов на 12:00 по московскому времени 

Поз. Гонщик Машина Время/Отст. Круги
1. Belgium Стоффель Вандорн Mercedes W11 1:37.206 64
2. Spain Фернандо Алонсо Renault R.S.20 1:37.496 54
3. Netherlands Ник де Врис Mercedes W11 +1,097 58
4. Estonia Юри Випс Red Bull RB16 +1,195 50
5. China Гуанью Чжоу Renault R.S.20 +1,380 40
6. Switzerland Себастьян Буэми Red Bull RB16 +1,871 29
7. Poland Роберт Кубица Alfa Romeo C39 +2,030 34
8. Russian Federation Роберт Шварцман Ferrari SF1000 +2,065 57
9. Japan Юки Цунода AlphaTauri AT01 +2,122 60
10. Italy Антонио Фуоко Ferrari SF1000 +2,350 56
11. United Kingdom Каллум Илотт Alfa Romeo C39 +2,512 42
12. Japan Марино Сато AlphaTauri AT01 +2,764 65
13. United Kingdom Джек Эйткен Williams FW43 +2,765 45
14. Germany Мик Шумахер Haas VF-20 +2,900 53
15. Israel Рой Ниссани Williams FW43 +3,194 39
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Декабрьские тесты в Абу-Даби
Местонахождение Яс-Марина
Пилоты Фернандо Алонсо , Стоффель Вандорн
Команды Mercedes , Renault F1 Team
Автор Маттео Нуньес

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