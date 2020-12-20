Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Португалии
25 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
01 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
15 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
29 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сахира
06 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
13 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

Ван дер Гарде: В квалификации у Переса нет шансов против Ферстаппена

Поделились
Комментарии
Ван дер Гарде: В квалификации у Переса нет шансов против Ферстаппена
Автор:
, редактор

Экс-пилот Ф1 ждет от Чеко помощи Максу, а не соперничества

Макс Ферстаппен не встречал конкуренции внутри Red Bull с тех пор, как команду покинул Даниэль Риккардо. Со следующего года напарником голландца станет Серхио Перес.

Соотечественник Ферстаппена и бывший пилот Формулы 1 Гидо ван дер Гарде считает, что мексиканец будет давить на Макса, а также даст Red Bull возможность вести тактическую борьбу с Mercedes.

«Серхио может помочь Максу, – цитирует ван дер Гарде Formule 1. – Учитывая его скорость в гонках, он станет ценным активом для Red Bull в плане стратегии. Но Максу также нужен напарник, который постоянно будет бросать ему вызов. 

Теперь он получит рядом пилота, который может быстрее него проходить какие-то повороты. Это сработает для Макса как спусковой курок. Найм Переса был единственным верным решением для Red Bull.

Думаю, Серхио заставит Макса дойти до предела. По крайней мере в гонках, в квалификациях у Чеко шансов не будет. Он не так быстр, как Макс, но будет недалеко».

Читайте также:

Когда ждать Шумахера-младшего в Ferrari? Бинотто назвал год

Предыдущая новость

Когда ждать Шумахера-младшего в Ferrari? Бинотто назвал год

Следующая новость

Анализ: как Ferrari попробует избежать ошибок 2020 года

Анализ: как Ferrari попробует избежать ошибок 2020 года
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Серхио Перес , Макс Ферстаппен
Команды Red Bull Racing
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое Сегодня

«Через пять гонок Мазепина отстранят». Прогноз голландского эксперта
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Через пять гонок Мазепина отстранят». Прогноз голландского эксперта

Анализ: как Ferrari попробует избежать ошибок 2020 года
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: как Ferrari попробует избежать ошибок 2020 года

Хорнер: В Red Bull обсуждали найм Хюлькенберга
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер: В Red Bull обсуждали найм Хюлькенберга

Когда ждать Шумахера-младшего в Ferrari? Бинотто назвал год
Формула 1 Формула 1 / Новость

Когда ждать Шумахера-младшего в Ferrari? Бинотто назвал год

Ван дер Гарде: В квалификации у Переса нет шансов против Ферстаппена
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ван дер Гарде: В квалификации у Переса нет шансов против Ферстаппена

План Доменикали. Как новый босс хочет сделать Ф1 лучше и интереснее
Формула 1 Формула 1 / Новость

План Доменикали. Как новый босс хочет сделать Ф1 лучше и интереснее

«Не говори неправды». Йос Ферстаппен подлил масла в огонь слухов о Пересе в Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Не говори неправды». Йос Ферстаппен подлил масла в огонь слухов о Пересе в Red Bull

Анализ: зачем Перес нужен Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: зачем Перес нужен Red Bull

Самое важное:

Анализ: как Ferrari попробует избежать ошибок 2020 года
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: как Ferrari попробует избежать ошибок 2020 года

Ван дер Гарде: В квалификации у Переса нет шансов против Ферстаппена
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ван дер Гарде: В квалификации у Переса нет шансов против Ферстаппена

Когда ждать Шумахера-младшего в Ferrari? Бинотто назвал год
Формула 1 Формула 1 / Новость

Когда ждать Шумахера-младшего в Ferrari? Бинотто назвал год

Хорнер: В Red Bull обсуждали найм Хюлькенберга
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер: В Red Bull обсуждали найм Хюлькенберга

Самое читаемое

1
Формула 1

«Через пять гонок Мазепина отстранят». Прогноз голландского эксперта

2
Формула 1

Анализ: как Ferrari попробует избежать ошибок 2020 года

33мин
3
Формула 1

Ван дер Гарде: В квалификации у Переса нет шансов против Ферстаппена

4
Формула 1

Хорнер: В Red Bull обсуждали найм Хюлькенберга

5
Формула 1

Когда ждать Шумахера-младшего в Ferrari? Бинотто назвал год

Самое важное:

Анализ: как Ferrari попробует избежать ошибок 2020 года
Формула 1

Анализ: как Ferrari попробует избежать ошибок 2020 года

Ван дер Гарде: В квалификации у Переса нет шансов против Ферстаппена
Формула 1

Ван дер Гарде: В квалификации у Переса нет шансов против Ферстаппена

Когда ждать Шумахера-младшего в Ferrari? Бинотто назвал год
Формула 1

Когда ждать Шумахера-младшего в Ferrari? Бинотто назвал год

Хорнер: В Red Bull обсуждали найм Хюлькенберга
Формула 1

Хорнер: В Red Bull обсуждали найм Хюлькенберга

«Через пять гонок Мазепина отстранят». Прогноз голландского эксперта
Формула 1

«Через пять гонок Мазепина отстранят». Прогноз голландского эксперта

Последние видео

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции 03:09
Формула 1
12 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи 02:29
Формула 1
3 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1
10 сент. 2020 г.

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.