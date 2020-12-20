Ван дер Гарде: В квалификации у Переса нет шансов против Ферстаппена

Макс Ферстаппен не встречал конкуренции внутри Red Bull с тех пор, как команду покинул Даниэль Риккардо. Со следующего года напарником голландца станет Серхио Перес.

Соотечественник Ферстаппена и бывший пилот Формулы 1 Гидо ван дер Гарде считает, что мексиканец будет давить на Макса, а также даст Red Bull возможность вести тактическую борьбу с Mercedes.

«Серхио может помочь Максу, – цитирует ван дер Гарде Formule 1. – Учитывая его скорость в гонках, он станет ценным активом для Red Bull в плане стратегии. Но Максу также нужен напарник, который постоянно будет бросать ему вызов.

Теперь он получит рядом пилота, который может быстрее него проходить какие-то повороты. Это сработает для Макса как спусковой курок. Найм Переса был единственным верным решением для Red Bull.

Думаю, Серхио заставит Макса дойти до предела. По крайней мере в гонках, в квалификациях у Чеко шансов не будет. Он не так быстр, как Макс, но будет недалеко».