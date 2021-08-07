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Формула 1 Новость

Почему Перес сдал в последних гонках? Его бывший напарник ответил

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По мнению Гидо ван дер Гарде, недавние изменения машины Red Bull были продиктованы запросами Макса Ферстаппена, что сыграло против мексиканского пилота

Почему Перес сдал в последних гонках? Его бывший напарник ответил

Серхио Пересу потребовалось пять гонок, чтобы адаптироваться в новой для себя команде Red Bull, а после этого он смог победить в Баку и подняться на подиум во Франции – казалось, дела пошли на лад.

Однако в трех Гран При до летнего перерыва Перес заработал всего восемь очков, и хотя тому были свои причины, темп мексиканца явно смотрелся не столь конкурентоспособно, как до этого. 

Оценивая причины такого развития событий, бывший партнер Серхио по команде GP2 Гидо ван дер Гарде сделал несколько предположений. 

«Во-первых, с британского этапа используются другие задние шины, – сказал он нашим коллегам из голландской редакции Motorsport.com. – Дело может быть в этом.

Кроме того, команда однозначно смотрит на Макса [Ферстаппена] но только когда речь идет о настройках, но и при подготовке обновлений. Возможно, Пересу не очень подходит то, что они привозили на последние Гран При. 

Есть и другие факторы, но самое главное – чтобы он смог вернуться на прежний уровень. В недавних гонках он было слишком слаб, отставание от Макса стало расти. Конечно, все мы [болельщики Ферстаппена] рассчитывали, что он сможет помогать Максу в гонках, но пока это не получается. В каких-то гонках он рядом, но в других очень далеко». 

Ван дер Гарде добавил: «Можно видеть, что сейчас Перес под давлением. Полагаю, дело может быть в каких-то условиях его контракта, с которыми пока не получается, и он этим недоволен.

Но подобное было понятно, еще когда он переходил в такую команду. Все знают Хельмута Марко: если ты не выступаешь на требуемом уровне, готовься многое услышать от него.

Кто-то умеет с этим справляться, кто-то нет. Мне кажется, Пересу это по силам, но для него очень важна уверенность в команде. Если он не ощущает полной уверенности, то будет терять одну, две, три десятых на круге.

В Racing Point все было иначе: там он был несомненным лидером, сейчас же является вторым номером и постоянно проигрывает».

Голландец отметил, что несмотря на все сказанное считает продление сотрудничества с Серхио верным шагом для Red Bull.

«Им нужно уходить от постоянных перестановок, – объяснил Гидо. – Да и вариантов не так много. Перес подходит им как второй пилот. 

Да, в первой половине этого сезона он не блистал, но и не был плох. В конце концов, он выиграл гонку. Так что ситуация где-то 50 на 50. И если им нужны стабильность и спокойствие в команде, Переса стоит оставить».

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Пьер Гасли, AlphaTauri AT02

Пьер Гасли, AlphaTauri AT02

Фото: Чарльз Коатс / Motorsport Images

Также ван дер Гарде прокомментировал выступления Пьера Гасли – недавно гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко дал понять, что француз может в обозримом будущем сменить Переса в «старшей» команде.

«Гасли сейчас в прекрасной форме, – отметил Гидо. – Но обратите внимание: команда опять-таки вращается вокруг него. Он определяет ее работу, он говорит, что делать с машиной. 

При этом Пьер очень быстр в квалификациях и сильно проводит гонки. Он полностью уверен в ситуации. Но стоит перейти в Red Bull – и этой уверенности уже не будет. И на какое-то время он окажется потерян. Но в этом году, повторюсь, он очень мне нравится».

При этом, по мнению бывшего пилота, и Юки Цунода заслуживает продления контракта: «Он едет нестабильно и часто попадает в аварии. Но все мы видим, что этот парень испытывает прессинг. В конечном счете он заслуживает еще одного сезона, чтобы показать, на что способен».

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