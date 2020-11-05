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Первая тренировка через
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Формула 1 / Новость

Вам важно, чем Хюлькенберг пашет в саду? А кто-то увидел в этом важный намек!

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Вам важно, чем Хюлькенберг пашет в саду? А кто-то увидел в этом важный намек!
Автор:
, Главный редактор

В попытках предсказать фамилию второго пилота Red Bull в 2021 году болельщики и пресса обращают внимание на любую мелочь

Нико Хюлькенберг, покинувший было Формулу 1 в конце прошлого года, вновь оказался весьма востребованным. По ходу этого сезона он в разных гонках успел заменить обоих пилотов команды Racing Point – теперь же многие видят в нем реального претендента на место в команде Red Bull. В частности, сразу несколько СМИ сообщили, что Макс Ферстаппен, если дело дойдет до увольнения Алекса Элбона, предпочел бы в следующем сезоне видеть своим напарником именно Хюлькенберга.

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Поскольку все возможные варианты развития событий уже озвучены, а официальных заявлений пока не предвидится, заинтригованные болельщики и журналисты обращают внимание на, казалось бы, совершенно не относящиеся к делу вещи.

К примеру, в инстаграм-аккаунте Нико Хюлькенберга в среду появилась сториз с видео, где пилот Формулы 1 вспахивает землю в саду с помощью мотоблока. «Пробуем новую технику!» –  гласит подпись к видео, сопровождающаяся смайликом. Увидев этот ролик, некоторые наблюдатели сразу же заметили, что немец использует садовую технику марки Honda. И расценили это как чуть ли не прямой намек на скорый контракт Нико с Red Bull.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Нико Хюлькенберг
Команды Red Bull Racing
Автор Кирилл Качнов

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