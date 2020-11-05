Нико Хюлькенберг, покинувший было Формулу 1 в конце прошлого года, вновь оказался весьма востребованным. По ходу этого сезона он в разных гонках успел заменить обоих пилотов команды Racing Point – теперь же многие видят в нем реального претендента на место в команде Red Bull. В частности, сразу несколько СМИ сообщили, что Макс Ферстаппен, если дело дойдет до увольнения Алекса Элбона, предпочел бы в следующем сезоне видеть своим напарником именно Хюлькенберга.

Поскольку все возможные варианты развития событий уже озвучены, а официальных заявлений пока не предвидится, заинтригованные болельщики и журналисты обращают внимание на, казалось бы, совершенно не относящиеся к делу вещи.

К примеру, в инстаграм-аккаунте Нико Хюлькенберга в среду появилась сториз с видео, где пилот Формулы 1 вспахивает землю в саду с помощью мотоблока. «Пробуем новую технику!» – гласит подпись к видео, сопровождающаяся смайликом. Увидев этот ролик, некоторые наблюдатели сразу же заметили, что немец использует садовую технику марки Honda. И расценили это как чуть ли не прямой намек на скорый контракт Нико с Red Bull.