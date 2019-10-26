«Вам лучше не знать деталей». Гасли об отравлении в Мексике
Для гонщика Toro Rosso Пьера Гасли суббота выдалась особенно непростой из-за болезни. Однако, по его словам, самочувствие улучшилось за рулем болида.
Члены многих команд Формулы 1 столкнулись в Мексике с расстройством пищеварения. В частности, от этого недуга пострадал Пьер Гасли, который едва не пропустил всю третью тренировку.
Тем ни менее, француз сел за руль, и хотя уступил напарнику по Toro Rosso Даниилу Квяту в квалификации, но прошел в третий сегмент и стал десятым.
«Поверьте, вам лучше не знать деталей, – пошутил Гасли на вопрос о том, как он провел ночь накануне субботы. – Я почти не спал. Тут какой-то вирус ходит, очень многие приболели. И я в том числе, тяжелая ночь, плохое самочувствие утром. Потом я старался использовать все возможности для отдыха, чтобы когда потребуется быть готовым к работе.
Но как только я оказался в машине, получил дозу адреналина, развил скорость и осознал, что необходимо выполнять работу, то мой организм просто переключился. Хотя было сложно сконцентрироваться. Я смог проделать хорошую работу, но все же это не лучшая моя форма.
Уверен, завтра мне будет лучше. Я постараюсь побыстрее вернуться в гостиницу, чтобы отдохнуть и набраться сил».
При этом Гасли признался, что в гонке пилотам Toro Rosso предстоит скорее обороняться, нежели атаковать.
«Что касается итогов квалификации, думаю, мы не могли рассчитывать более чем на девятое и десятое места. Скорости для того, чтобы сражаться с пилотами McLaren, у нас не было. И хотя они, как и мы, стартуют на мягких шинах, не думаю, что мы сможем их догнать. Нашей задачей скорее будет сдерживание Серхио Переса, который наверняка выберет шины Medium», – сказал Гасли.
Дополнительная информация: Олег Карпов и Эд Стро
Читайте также:
Предыдущая новость
Хэмилтон: Авария Боттаса стоила мне третьего места
Следующая новость
Лучшие фотографии Гран При Мексики: суббота
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Мексики
|Пилоты
|Пьер Гасли
|Автор
|Сергей Иванов
«Вам лучше не знать деталей». Гасли об отравлении в Мексике
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
04:00
13:00
|
|Вторая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Третья тренировка
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
05:00
14:00
|
|Квалификация
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Гонка
|
вс 1 дек.
вс 1 дек.
|
08:10
17:10
|
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
Партнер проекта