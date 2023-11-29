«Валялся в отеле с температурой 39». Шварцман рассказал о тестах с Ferrari

Роберт Шварцман уже второй год остается главным запасным в Маранелло – россиянин проводит за рулет алой машины Ф1 все обязательные пятницы на Гран При и все тесты новичков.

По ходу однодневной сессии на «Яс-Марине» после завершения сезона он вновь на целый день получил в свое распоряжение SF-23 – и смог опередить Шарля Леклера, хотя и уступил четверть секунды результату Карлоса Сайнса.

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По словам самого пилота, его время должно было получиться еще лучше – в самом конце сессии они с командой запланировали полноценную квалификационную попытку на самых мягких сликах С5, а спавшая жара должна была сыграть гонщику на руку. Но довести эту историю до завершения Роберту не удалось.

«Это был действительно хороший круг, – рассказал он репортерам. – Два первых сектора вышли рекордными за весь день. К сожалению, затем я нагнал [гонщика Haas Олли] Бирмана, и машина сразу потеряла часть прижима».

По оценкам инженеров Ferrari, «грязный» воздух в 13-м повороте стоил Шварцману потери примерно четырех десятых.

«Круг был классным, – продолжил петербуржец. – Не думаю, что я смог бы превзойти первое время [Эстебана] Окона, но вторым стал бы точно. Жаль, что не вышло.

Впрочем, это тесты, и максимальная скорость не является на них главной задачей. Куда важнее было получить максимум информации о машине. Уже в среду я буду на симуляторе в Маранелло, чтобы сравнить свои ощущения с реальной трассой».

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images Роберт Шварцман, запасной гонщик Scuderia Ferrari

Несколькими днями ранее Роберт подменял Шарля Леклера в первой тренировке Гран При. Как оказалось, сделать это 23-летнему гонщику было не так просто.

«После уик-энда в Лас-Вегасе я приехал в Абу-Даби совершенно больным, – объяснил он. – И в начале недели мог разве что валяться в отеле с температурой в 39 градусов. К пятнице я только-только пришел в себя – и рад, что справился с тренировкой. Хорошо, что после этого было еще несколько дней до тестов.

Я по-прежнему был здоров не на сто процентов, но справился с нашей программой. Это был долгий день: мы провели несколько гоночных симуляций, квалификационных попыток, а также работали с настройками».

«Я засомневался»

По ходу сезона-2023 Шварцман выступал в гонках GT, где стал победителем финального этапа, а также провел успешные тесты гиперкара 499Р. Гонщика спросили не повлияли ли эти программы на его скорость за рулем техники Ф1.

«Перед первой тренировкой в Зандфорте я и правда засомневался, – признался тот. – У меня были сомнения: как быстро удастся адаптироваться после того, как я несколько месяцев активно занимался программой GT.

Оказалось что перенастроить себя обратно на Формулу 1 и впрямь не так просто, но должен сказать, у меня получилось неплохо. Здесь, на "Яс-Марине", все было уже куда проще.

Что дальше? Моя задача – быть в полной готовности, если команде понадобится помощь. А там покажет время. Но сейчас каждый километр за рулем машины Ф1 очень важен для меня, так как позволяет все лучше понимать эту технику».

Недавно организаторы WEC опубликовали официальный список участников сезона-2024. У Ferrari там в пару к двум прежним добавилась третья машина в топовой категории. Среди ее пилотов назван только Роберт Кубица, но источники утверждают, что Шварцман войдет со своим тезкой в один экипаж.