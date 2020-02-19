Валттери Боттас показал лучшее время в утренних тестах Формулы 1
Гонщик Mercedes AMG стал быстрейшим в первый день предсезонных тестов в Барселоне. Финн на 62 тысячных секунды опередил Серхио Переса на Racing Point
На трассе «Каталунья» в Барселоне завершилась утренняя сессия первого дня тестов Формулы 1. По итогам четырехчасовых заездов быстрейшим стал Валттери Боттас на Mercedes. Финн опередил Серхио Переса на 0,062 секунды. Третье время показал Макс Ферстаппен на Red Bull.
Большая часть гонщиков показала лучшие времена на шинах С3; так принято называть состав средней жесткости. Более жесткий тип резины С2 использовали Макс Ферстаппен и Карлос Сайнс. Единственным, кто использовал мягкие шины, оказался Джордж Расселл на Williams.
Даниил Квят показал последнее время. Россиянин мог бы улучшить результат на последней попытке, но в итоге прервал круг и заехал в боксы.
В ближайший час на тестах будет перерыв, после чего заезды возобновятся. Motorsport.com ведет текстовую трансляцию коллективных тестов в Испании.
|Гонщик
|Команда
|Круги
|Время (шины)
|1
|Валттери Боттас
|Mercedes
|79
|1:17.313 (C3)
|2
|Серхио Перес
|Racing Point
|58
|1:17.375 (C3)
|3
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|91
|1:17.787 (C2)
|4
|Карлос Сайнс
|McLaren
|64
|1:18.001 (C2)
|5
|Эстебан Окон
|Renault
|62
|1:18.004 (C3)
|6
|Джордж Расселл
|Williams
|73
|1:18.168 (C4)
|7
|Шарль Леклер
|Ferrari
|64
|1:18.289 (C3)
|8
|Роберт Кубица
|Alfa Romeo
|59
|1:18.386 (C3)
|9
|Кевин Магнуссен
|Haas
|55
|1:18.466 (C3)
|10
|Даниил Квят
|AlphaTauri
|54
|1:18.484 (C3)
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Февральские тесты в Барселоне I
|Сессия
|Среда
|Пилоты
|Валттери Боттас В Магазин
|Команды
|Mercedes В Магазин
|Автор
|Антон Погорельский
Валттери Боттас показал лучшее время в утренних тестах Формулы 1
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