Валттери Боттас показал лучшее время в утренних тестах Формулы 1

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
21 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
28 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Вьетнама
Билеты
02 апр.
-
05 апр.
Следующее событие через
42 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Китая
Билеты
16 апр.
-
19 апр.
Следующее событие через
56 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
70 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
77 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
91 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
105 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
112 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
126 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
133 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
147 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
161 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
189 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
196 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
210 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
217 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
231 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
245 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
252 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
266 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
280 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Февральские тесты в Барселоне I / Новость

Валттери Боттас показал лучшее время в утренних тестах Формулы 1

Поделились
Комментарии
Валттери Боттас показал лучшее время в утренних тестах Формулы 1
Автор:
, шеф-редактор
19 февр. 2020 г., 12:08

Гонщик Mercedes AMG стал быстрейшим в первый день предсезонных тестов в Барселоне. Финн на 62 тысячных секунды опередил Серхио Переса на Racing Point

На трассе «Каталунья» в Барселоне завершилась утренняя сессия первого дня тестов Формулы 1. По итогам четырехчасовых заездов быстрейшим стал Валттери Боттас на Mercedes. Финн опередил Серхио Переса на 0,062 секунды. Третье время показал Макс Ферстаппен на Red Bull.

Большая часть гонщиков показала лучшие времена на шинах С3; так принято называть состав средней жесткости. Более жесткий тип резины С2 использовали Макс Ферстаппен и Карлос Сайнс. Единственным, кто использовал мягкие шины, оказался Джордж Расселл на Williams.

Даниил Квят показал последнее время. Россиянин мог бы улучшить результат на последней попытке, но в итоге прервал круг и заехал в боксы.

В ближайший час на тестах будет перерыв, после чего заезды возобновятся. Motorsport.com ведет текстовую трансляцию коллективных тестов в Испании.

  Гонщик Команда Круги Время (шины)
1 Finland Валттери Боттас  Mercedes 79 1:17.313 (C3)
2 Mexico Серхио Перес Racing Point 58 1:17.375 (C3)
3 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 91 1:17.787 (C2)
4 Spain Карлос Сайнс McLaren 64 1:18.001 (C2)
5 France Эстебан Окон Renault 62 1:18.004 (C3)
6 United Kingdom Джордж Расселл Williams 73 1:18.168 (C4)
7 Monaco Шарль Леклер Ferrari 64 1:18.289 (C3)
8 Poland Роберт Кубица Alfa Romeo 59 1:18.386 (C3)
9 Denmark Кевин Магнуссен Haas 55 1:18.466 (C3)
10 Russian Federation Даниил Квят AlphaTauri 54 1:18.484 (C3)
 

Читайте также:

Следующая новость
Первое утро сезона. Лучшие кадры с начала тестов Формулы 1 в Барселоне

Предыдущая новость

Первое утро сезона. Лучшие кадры с начала тестов Формулы 1 в Барселоне

Следующая новость

Технический анализ: что нового мы узнали, рассмотрев Alfa Romeo C39 вблизи

Технический анализ: что нового мы узнали, рассмотрев Alfa Romeo C39 вблизи
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Февральские тесты в Барселоне I
Сессия Среда
Пилоты Валттери Боттас В Магазин
Команды Mercedes В Магазин
Автор Антон Погорельский

База данных

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Онлайн. Предсезонные тесты Формулы 1 в Барселоне: день первый

2
Формула 1

Валттери Боттас показал лучшее время в утренних тестах Формулы 1

3
Формула 1

Технический анализ: что нового мы узнали, рассмотрев Alfa Romeo C39 вблизи

42мин
4
Формула 1

Первое утро сезона. Лучшие кадры с начала тестов Формулы 1 в Барселоне

5
Формула 1

Технический анализ: главные тенденции Ф1 2020 года

Последние видео

Ромен Грожан проехал первые круги на Haas VF-20 02:09
Формула 1

Ромен Грожан проехал первые круги на Haas VF-20

Ферстаппен и Элбон опробовали Aston Martin Valkyrie: видео 02:45
Формула 1

Ферстаппен и Элбон опробовали Aston Martin Valkyrie: видео

Презентация Racing Point: видео 03:01
Формула 1

Презентация Racing Point: видео

Новый Williams Формулы 1 крупным планом. Со звуком 00:55
Формула 1

Новый Williams Формулы 1 крупным планом. Со звуком

AlphaTauri поехала. Полный круг Пьера Гасли 02:24
Формула 1

AlphaTauri поехала. Полный круг Пьера Гасли

Самое важное:

Технический анализ: что нового мы узнали, рассмотрев Alfa Romeo C39 вблизи
F1

Технический анализ: что нового мы узнали, рассмотрев Alfa Romeo C39 вблизи

Валттери Боттас показал лучшее время в утренних тестах Формулы 1
F1

Валттери Боттас показал лучшее время в утренних тестах Формулы 1

Первое утро сезона. Лучшие кадры с начала тестов Формулы 1 в Барселоне
F1

Первое утро сезона. Лучшие кадры с начала тестов Формулы 1 в Барселоне

Red Bull увеличила бюджет на Формулу 1 в 2020 году
F1

Red Bull увеличила бюджет на Формулу 1 в 2020 году

Фотография: посмотрите на болид Формулы 1 Renault в черном цвете
F1

Фотография: посмотрите на болид Формулы 1 Renault в черном цвете

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
12 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
16 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
7 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.