Валттери Боттас показал лучшее время в утренних тестах Формулы 1

На трассе «Каталунья» в Барселоне завершилась утренняя сессия первого дня тестов Формулы 1. По итогам четырехчасовых заездов быстрейшим стал Валттери Боттас на Mercedes. Финн опередил Серхио Переса на 0,062 секунды. Третье время показал Макс Ферстаппен на Red Bull.

Большая часть гонщиков показала лучшие времена на шинах С3; так принято называть состав средней жесткости. Более жесткий тип резины С2 использовали Макс Ферстаппен и Карлос Сайнс. Единственным, кто использовал мягкие шины, оказался Джордж Расселл на Williams.

Даниил Квят показал последнее время. Россиянин мог бы улучшить результат на последней попытке, но в итоге прервал круг и заехал в боксы.

В ближайший час на тестах будет перерыв, после чего заезды возобновятся. Motorsport.com ведет текстовую трансляцию коллективных тестов в Испании.