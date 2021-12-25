Валенки от Мазепина. Что подарил пилотам Ф1 тайный Санта?

Суть проекта «Тайный Санта» в том, что никто не знает, от кого получает подарок – и должен угадать это. При этом дарителю, напротив, точно известно, кто вскроет его сверток, что позволяет делать адресные подарки и приводит к забавным ситуациям.

Вот как история развивалась на этот раз (тот, кто выступает тайным Сантой, в следующем эпизоде сам принимает подарок):

Что: ракетка для падел-тенниса и учебник канадской версии французского языка

Кому: Пьеру Гасли

«Честно говоря, я очень впечатлен, – сказал гонщик AlphaTauri, сразу узнавший своего Санту. – Нам с Лэнсом давно надо сыграть в падел, ведь мы оба живем в Милане. Большое спасибо, парень, лучшего подарка и не придумаешь».

От кого: от Лэнса Стролла

«Прямо сейчас напишу ему сообщение: "Большое спасибо, готов обыграть тебя"»

Что: шпионские гаджеты и бутылка текилы

Кому: Лэнсу Строллу

«О, это я знаю, – улыбнулся канадец. – Как раз чтобы отпраздновать завершение сезона, очень мило. Спасибо, Чеко, я это выпью и тебе оставлю стаканчик».

От кого: от Серхио Переса

Что: огромная упаковка «Нутеллы»

Кому: Серхио Пересу

«Это точно не от моего тренера. На самом деле, это наверняка от мамы Латифи. Много лет назад, когда мы были в Force India, она привозила восхитительный шоколад и знает, что я его очень люблю».

От кого: от Николя Латифи

Что: Джемпер с рэпером Дрейком с надписью «Санта, ты любишь меня?»

Кому: Николя Латифи

«Никаких подсказок. Это кто-то из тех, кто знает, что мне нравится Дрейк. Серхио? Придется гадать. Лэнс? Эстебан?».

От кого: от Юки Цуноды

Что: игровая мини-консоль

Кому: Юки Цуноде

«О, классная штука. Мне нравится, буду использовать в самолете, – сказал дебютант сезона-2021, после чего со второй попытки угадал своего Санту. – Ландо? Шарль? Да, он знает, что мне нравятся такие штуки».

От кого: от Шарля Леклера

Что: бандана

Кому: Шарлю Леклеру

«Очень хороший выбор. Отличная идея, мне нравится, и я точно буду носить ее. Вот только все знают, что я ношу банданы. Наверное, это должен быть геймер. Пьер? Себ? Лэнс?».

От кого: от Мика Шумахера

Что: валенки с надписью «МИК» (по-русски)

Кому: Мику Шумахеру

«Какие-то башмаки. Кто бы это мог быть? Первое, что приходит в голову – Никита».

От кого: от Никиты Мазепина

«Я примерял их, тебе подойдут как раз, – добавил партнер немца по Haas, наблюдавший за происходящим. – Кажется, я стал не самым тайным Сантой».

Что: большая упаковка шоколадок

Кому: Никите Мазепину

«Наверное, это кто-то из Швейцарии. Но это нам ничем не поможет. Себастьян?».

От кого: от Эстебана Окона

«О, темный шоколад. Мик, хочешь кусочек?»

Что: вновь ракетка для падел-тенниса

Кому: Эстебану Окону

«Что-то зеленое. Это, наверное, из Aston Martin. Лэнс? Если нет – значит, Себ».

От кого: от Себастьяна Феттеля

«Мы обычно играем с ним и с Миком, но после гонки в Катаре у меня не нашлось ракетки. Теперь будет. Спасибо, Себ!»

Что: щипцы для сбора мусора и игрушечные ульи

Кому: Себастьяну Феттелю

«Так много подарков, и все от одного гонщика? Так, щипцы… Кто бы это мог быть? Мик? Джордж? Валттери?».

От кого: от Макса Ферстаппена

«Вот уж про кого даже не подумал. Надеюсь, ты станешь чемпионом». (сюжеты записывались в четверг в Абу-Даби)

Что: огромный чизкейк

Кому: Максу Ферстаппену

«Это Даниэль! Уж я-то знаю, как он сам любит такое. Как-то раз мы прилетели в Бахрейн, было уже очень поздно, и я хотел ехать прямиком в отель. Но он остановился по дороге и купил чизкейк. Этот съедим вместе».

От кого: от Даниэля Риккардо

Что: бутылка коллекционного вина и временные татуировки

Кому: Даниэлю Риккардо

«Алкоголь? Люди хорошо узнали меня. О, риоха 2005 года! Кажется, я знаю кто это – Валттери. Ах да, вино же испанское. Тогда Фернандо. А тату я сделаю себе прямо на груди. Хотя вино все же лучше».

От кого: от Фернандо Алонсо

Получив татуировки, Даниэль тотчас перевел одну из них себе на руку

Что: велосипедный шлем

Кому: Фернандо Алонсо

«Максимальная защита, приятно. Я оставлю его, так как зимой не хочу снова попасть в аварию во время поездки на велосипеде. Да и сидит отлично, – сказал двукратный чемпион Ф1. – Это может быть Ландо, Даниэль или Джовинацци».

От кого: от Валттери Боттаса

Что: подогреватель для кофе

Кому: Валттери Боттасу

«Ох, ждал этого момента 365 дней. Да тут британская розетка, а я же больше не живу в Британии. Милая штуковина. Кто же это? Джордж Расселл?».

От кого: от Джорджа Расселла

Что: футболка с изображением голой груди Джорджа Расселла

Кому: Джорджу Расселлу

«Тут написано [характерное для англичан] Happy Christmas вместо Merry Christmas, это уже многое говорит о человеке. О, да это же мое изображение! Очень показательно. Данни Рик? Ландо? Я знал, что это кто-то из носителей языка».

От кого: от Ландо Норриса

Что: набор для приготовления коктейлей и бутылка джина

Кому: Джордж Расселл

«Это чтобы делать коктейли? (развернув бутылку) О, мой любимый бренд. Шучу – я вообще никогда не пробовал джин. И тут кто-то придумал мне его подарить. Себ? Мик? Ах да, Кими Райкконен – такой подарок мог сделать только тот, кто сам много выпивает. Что ж, придется пробовать – пожелайте мне удачи».

От кого: от Кими Райкконена

Что: большая упаковка джина

Кому: Кими Райкконену

«Тут все понятно, это Валттери».

От кого: от Пьера Гасли

«Ах да, у него же тренер финн»

(в этом месте возникла закольцовка, так как два оставшихся пилота подарили подарки друг другу)

Что: фигурки, которые носят на голове

Кому: Антонио Джовинацци

«Это Пьер? Почему я всегда называю Пьера и никогда это не он… Шарль? Карлос?».

От кого: от Карлоса Сайнса

Что: большой пакет подарков

Кому: Карлосу Сайнсу

«Отличное вино, итальянское. Оливковое масло, тоже итальянское, интересно. Открытка, макароны – кто бы это мог быть? Еще макароны. Так, а это что? Швейцарский армейский нож. Такое мог подарить только итальянский гонщик Alfa Romeo, ведь команда из Швейцарии».

От кого: от Антонио Джовинацци

Увидеть видео с тем, как гонщики получают подарки, можно на официальном сайте Ф1.

Льюис Хэмилотон в 2021 году не участвовал в проекте «Тайный Санта»