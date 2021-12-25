Валенки от Мазепина. Что подарил пилотам Ф1 тайный Санта?
После Рождества пресс-служба Ф1 по традиции опубликовала ролик нарезкой сюжетов, где гонщики Ф1 получают подарки от своих соперников
Суть проекта «Тайный Санта» в том, что никто не знает, от кого получает подарок – и должен угадать это. При этом дарителю, напротив, точно известно, кто вскроет его сверток, что позволяет делать адресные подарки и приводит к забавным ситуациям.
Вот как история развивалась на этот раз (тот, кто выступает тайным Сантой, в следующем эпизоде сам принимает подарок):
Что: ракетка для падел-тенниса и учебник канадской версии французского языка
Кому: Пьеру Гасли
«Честно говоря, я очень впечатлен, – сказал гонщик AlphaTauri, сразу узнавший своего Санту. – Нам с Лэнсом давно надо сыграть в падел, ведь мы оба живем в Милане. Большое спасибо, парень, лучшего подарка и не придумаешь».
От кого: от Лэнса Стролла
«Прямо сейчас напишу ему сообщение: "Большое спасибо, готов обыграть тебя"»
Что: шпионские гаджеты и бутылка текилы
Кому: Лэнсу Строллу
«О, это я знаю, – улыбнулся канадец. – Как раз чтобы отпраздновать завершение сезона, очень мило. Спасибо, Чеко, я это выпью и тебе оставлю стаканчик».
От кого: от Серхио Переса
Что: огромная упаковка «Нутеллы»
Кому: Серхио Пересу
«Это точно не от моего тренера. На самом деле, это наверняка от мамы Латифи. Много лет назад, когда мы были в Force India, она привозила восхитительный шоколад и знает, что я его очень люблю».
От кого: от Николя Латифи
Что: Джемпер с рэпером Дрейком с надписью «Санта, ты любишь меня?»
Кому: Николя Латифи
«Никаких подсказок. Это кто-то из тех, кто знает, что мне нравится Дрейк. Серхио? Придется гадать. Лэнс? Эстебан?».
От кого: от Юки Цуноды
Что: игровая мини-консоль
Кому: Юки Цуноде
«О, классная штука. Мне нравится, буду использовать в самолете, – сказал дебютант сезона-2021, после чего со второй попытки угадал своего Санту. – Ландо? Шарль? Да, он знает, что мне нравятся такие штуки».
От кого: от Шарля Леклера
Что: бандана
Кому: Шарлю Леклеру
«Очень хороший выбор. Отличная идея, мне нравится, и я точно буду носить ее. Вот только все знают, что я ношу банданы. Наверное, это должен быть геймер. Пьер? Себ? Лэнс?».
От кого: от Мика Шумахера
Что: валенки с надписью «МИК» (по-русски)
Кому: Мику Шумахеру
«Какие-то башмаки. Кто бы это мог быть? Первое, что приходит в голову – Никита».
От кого: от Никиты Мазепина
«Я примерял их, тебе подойдут как раз, – добавил партнер немца по Haas, наблюдавший за происходящим. – Кажется, я стал не самым тайным Сантой».
Что: большая упаковка шоколадок
Кому: Никите Мазепину
«Наверное, это кто-то из Швейцарии. Но это нам ничем не поможет. Себастьян?».
От кого: от Эстебана Окона
«О, темный шоколад. Мик, хочешь кусочек?»
Что: вновь ракетка для падел-тенниса
Кому: Эстебану Окону
«Что-то зеленое. Это, наверное, из Aston Martin. Лэнс? Если нет – значит, Себ».
От кого: от Себастьяна Феттеля
«Мы обычно играем с ним и с Миком, но после гонки в Катаре у меня не нашлось ракетки. Теперь будет. Спасибо, Себ!»
Что: щипцы для сбора мусора и игрушечные ульи
Кому: Себастьяну Феттелю
«Так много подарков, и все от одного гонщика? Так, щипцы… Кто бы это мог быть? Мик? Джордж? Валттери?».
От кого: от Макса Ферстаппена
«Вот уж про кого даже не подумал. Надеюсь, ты станешь чемпионом». (сюжеты записывались в четверг в Абу-Даби)
Что: огромный чизкейк
Кому: Максу Ферстаппену
«Это Даниэль! Уж я-то знаю, как он сам любит такое. Как-то раз мы прилетели в Бахрейн, было уже очень поздно, и я хотел ехать прямиком в отель. Но он остановился по дороге и купил чизкейк. Этот съедим вместе».
От кого: от Даниэля Риккардо
Что: бутылка коллекционного вина и временные татуировки
Кому: Даниэлю Риккардо
«Алкоголь? Люди хорошо узнали меня. О, риоха 2005 года! Кажется, я знаю кто это – Валттери. Ах да, вино же испанское. Тогда Фернандо. А тату я сделаю себе прямо на груди. Хотя вино все же лучше».
От кого: от Фернандо Алонсо
Получив татуировки, Даниэль тотчас перевел одну из них себе на руку
Что: велосипедный шлем
Кому: Фернандо Алонсо
«Максимальная защита, приятно. Я оставлю его, так как зимой не хочу снова попасть в аварию во время поездки на велосипеде. Да и сидит отлично, – сказал двукратный чемпион Ф1. – Это может быть Ландо, Даниэль или Джовинацци».
От кого: от Валттери Боттаса
Что: подогреватель для кофе
Кому: Валттери Боттасу
«Ох, ждал этого момента 365 дней. Да тут британская розетка, а я же больше не живу в Британии. Милая штуковина. Кто же это? Джордж Расселл?».
От кого: от Джорджа Расселла
Что: футболка с изображением голой груди Джорджа Расселла
Кому: Джорджу Расселлу
«Тут написано [характерное для англичан] Happy Christmas вместо Merry Christmas, это уже многое говорит о человеке. О, да это же мое изображение! Очень показательно. Данни Рик? Ландо? Я знал, что это кто-то из носителей языка».
От кого: от Ландо Норриса
Что: набор для приготовления коктейлей и бутылка джина
Кому: Джордж Расселл
«Это чтобы делать коктейли? (развернув бутылку) О, мой любимый бренд. Шучу – я вообще никогда не пробовал джин. И тут кто-то придумал мне его подарить. Себ? Мик? Ах да, Кими Райкконен – такой подарок мог сделать только тот, кто сам много выпивает. Что ж, придется пробовать – пожелайте мне удачи».
От кого: от Кими Райкконена
Что: большая упаковка джина
Кому: Кими Райкконену
«Тут все понятно, это Валттери».
От кого: от Пьера Гасли
«Ах да, у него же тренер финн»
(в этом месте возникла закольцовка, так как два оставшихся пилота подарили подарки друг другу)
Что: фигурки, которые носят на голове
Кому: Антонио Джовинацци
«Это Пьер? Почему я всегда называю Пьера и никогда это не он… Шарль? Карлос?».
От кого: от Карлоса Сайнса
Что: большой пакет подарков
Кому: Карлосу Сайнсу
«Отличное вино, итальянское. Оливковое масло, тоже итальянское, интересно. Открытка, макароны – кто бы это мог быть? Еще макароны. Так, а это что? Швейцарский армейский нож. Такое мог подарить только итальянский гонщик Alfa Romeo, ведь команда из Швейцарии».
От кого: от Антонио Джовинацци
Увидеть видео с тем, как гонщики получают подарки, можно на официальном сайте Ф1.
Льюис Хэмилотон в 2021 году не участвовал в проекте «Тайный Санта»