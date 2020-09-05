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Формула 1 / Гран При Италии / Отчет о тренировке

Два McLaren составили компанию Боттасу в первой тройке по итогам субботней тренировки в Монце

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Два McLaren составили компанию Боттасу в первой тройке по итогам субботней тренировки в Монце
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, Главный редактор

Проблемы с машиной у Риккардо добавили сессии сумбура, а Ферстаппен не смог ускориться после перехода на мягкие шины

Валттери Боттас показал лучшее время на субботней тренировке Гран При Италии. На второй и третьей строчке протокола неожиданно разместились Карлос Сайнс и Ландо Норрис – однако на результаты сессии повлияли красные флаги. Они появились на трассе примерно за 10 минут до окончания тренировки – из-за проблем с силовым агрегатом Даниэль Риккардо был вынужден припарковать свой болид в связке Лесмо.

Сессия возобновилась за три минуты до истечения отведенного на нее времени – и именно на последних минутах в первую тройку прорвался Сайнс (его напарник проехал лучший круг незадолго до схода Риккардо). Лидеры в этот момент также были на трассе, но улучшить свои времена не смогли.

В частности, Льюис Хэмилтон в конце своего разгонного круга на подходе к последнему повороту уперся в медленно едущих пилотов и, избегая контакта, был вынужден даже выехать на траву. После этого лидер чемпионата мира не стал уходить на быстрый круг и вернулся к боксы.

 

Лучшее время тренировки Валттери Боттас показал по ходу своего второго выезда на трассу примерно за четверть часа до конца сессии. Вскоре после этого свой лучший круг на свежих мягких шинах совершил и Льюис Хэмилтон – но лидер чемпионата отстал от напарника на добрую треть секунды.

Макс Ферстаппен показал только 6-й результат – однако именно он возглавлял протокол, после того как пилоты совершили свои первые серии кругов. Как и многие другие пилоты в первой половине тренировки, голландец выехал на трассу на шинах Medium – однако смог на пару десятых опередить пилотов Mercedes, чьи болиды были обуты в шины Soft с самого начала сессии. Это время Ферстаппена так и осталось лучшим для голландца: после перехода на покрышки Soft ускориться пилот Red Bull не смог. 

Даниил Квят – как и его напарник Пьер Гасли – на протяжении всей тренировки работал исключительно с мягкими шинами. В результате россиянин показал 13-й результат, проиграв лучшему времени чуть меньше секунды. Гасли проехал круг на пятнадцать сотых быстрее россиянина и в итоговом протоколе оказался на позицию выше.

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Результаты тренировки

Позиция Гонщик Команда Круги Отрыв Отставание
1 Finland Валттери Боттас Mercedes 14    
2 Spain Карлос Сайнс McLaren 14 0.229 0.229
3 United Kingdom Ландо Норрис McLaren 15 0.323 0.094
4 Australia Даниэль Риккардо Renault 9 0.330 0.007
5 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 11 0.350 0.020
6 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull 15 0.367 0.017
7 Thailand Александр Элбон Red Bull 15 0.474 0.107
8 France Эстебан Окон Renault 13 0.604 0.130
9 Canada Лэнс Стролл Racing Point 14 0.715 0.111
10 Mexico Серхио Перес Racing Point 13 0.808 0.093
11 Monaco Шарль Леклер Ferrari 11 0.828 0.020
12 France Пьер Гасли AlphaTauri 14 0.847 0.019
13 Russian Federation Даниил Квят AlphaTauri 13 0.864 0.017
14 France Ромен Грожан Haas 14 1.116 0.252
15 Germany Себастьян Феттель Ferrari 13 1.174 0.058
16 Denmark Кевин Магнуссен Haas 15 1.347 0.173
17 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo 15 1.370 0.023
18 United Kingdom Джордж Расселл Williams 16 1.588 0.218
19 Canada Николя Латифи Williams 15 1.675 0.087
20 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo 15 2.001 0.326
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Италии
Сессия Третья тренировка
Автор Кирилл Качнов

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