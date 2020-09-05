Валттери Боттас показал лучшее время на субботней тренировке Гран При Италии. На второй и третьей строчке протокола неожиданно разместились Карлос Сайнс и Ландо Норрис – однако на результаты сессии повлияли красные флаги. Они появились на трассе примерно за 10 минут до окончания тренировки – из-за проблем с силовым агрегатом Даниэль Риккардо был вынужден припарковать свой болид в связке Лесмо.

Сессия возобновилась за три минуты до истечения отведенного на нее времени – и именно на последних минутах в первую тройку прорвался Сайнс (его напарник проехал лучший круг незадолго до схода Риккардо). Лидеры в этот момент также были на трассе, но улучшить свои времена не смогли.

В частности, Льюис Хэмилтон в конце своего разгонного круга на подходе к последнему повороту уперся в медленно едущих пилотов и, избегая контакта, был вынужден даже выехать на траву. После этого лидер чемпионата мира не стал уходить на быстрый круг и вернулся к боксы.

Лучшее время тренировки Валттери Боттас показал по ходу своего второго выезда на трассу примерно за четверть часа до конца сессии. Вскоре после этого свой лучший круг на свежих мягких шинах совершил и Льюис Хэмилтон – но лидер чемпионата отстал от напарника на добрую треть секунды.

Макс Ферстаппен показал только 6-й результат – однако именно он возглавлял протокол, после того как пилоты совершили свои первые серии кругов. Как и многие другие пилоты в первой половине тренировки, голландец выехал на трассу на шинах Medium – однако смог на пару десятых опередить пилотов Mercedes, чьи болиды были обуты в шины Soft с самого начала сессии. Это время Ферстаппена так и осталось лучшим для голландца: после перехода на покрышки Soft ускориться пилот Red Bull не смог.

Даниил Квят – как и его напарник Пьер Гасли – на протяжении всей тренировки работал исключительно с мягкими шинами. В результате россиянин показал 13-й результат, проиграв лучшему времени чуть меньше секунды. Гасли проехал круг на пятнадцать сотых быстрее россиянина и в итоговом протоколе оказался на позицию выше.

Результаты тренировки