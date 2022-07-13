В ЮАР приготовились объявить о возвращении Ф1 с 2023 года

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Поскольку Формула 1 взяла недвусмысленный курс на возвращение в календарь этапа в Южной Африке, главный вопрос сейчас уже в том, когда эта гонка пополнит список Гран При – в 2024 году или уже в 2023-м.

В понедельник после австрийского уик-энда в социальных сетях появились сообщения от автора с громким псевдонимом F1 Paddock Insider. Он утверждал, что Ф1, местные организаторы и компания DHL, выступающая в качестве титульного спонсора, согласовали все условия и до конца этой недели объявят о пятилетнем контракте, причем возвращение гонок на юг африканского континента состоится уже в 2023 году.

Журналисты из ЮАР решили проверить эту информацию и запросили комментарий в местном представительстве DHL – и получили ответ, что компания является партнером всей Ф1 по логистике, а ни о каком местном Гран При никто не в курсе.

Однако затем история получила новый поворот. Свое слово сказал главный южноафриканский специалист по Ф1. Зовут его – если вы можете себе это представить – Саша Мартыненго или F1sasha.

Он написал, что проверил свои «неофициальные, но очень информированные» источники и готов подтвердить, что контракт действительно заключен, а DHL и впрямь будет главным спонсором. По поводы даты официального анонса Саша заметил, что это точно произойдет до летних каникул Ф1.

Таким образом, ближайшие две с половиной недели позволят узнать, можно ли доверять южноафриканским источникам, когда речь идет о Формуле 1.