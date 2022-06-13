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Формула 1 Новость

В ЮАР нацелились принять этап Ф1 уже в 2023 году

Африканские промоутеры активно общаются с боссами чемпионата и очень рассчитывают на место в календаре

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
В ЮАР нацелились принять этап Ф1 уже в 2023 году
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Формула 1 регулярно приезжала в Южную Африку с начала 60-х до 1985 года, а затем ненадолго вернулась в сезонах-92-93. Сейчас в рамках стремления новых боссов спорта расширять его географию активизировались переговоры о возобновлении проведения Гран При на трассе «Кялами» близ Йоханнесбурга.

После уик-энда в Азербайджане глава Ф1 Стефано Доменикали отправился в ЮАР, чтобы продолжить переговоры с местными организаторами. 

Изначально считалось, что самой ранней датой проведения нового этапа может стать 2024 год, однако сейчас стало известно, что это может случиться уже в будущем сезоне. Окончательный ответ на этот вопрос станет известен в ближайшие недели. 

В нынешнем календаре Ф1 уже 22 этапа, при этом в 2023-м точно вернутся Катар и Лас-Вегас, плюс почти точно – Китай. При этом в Договоре Согласия прописан лимит в 24 гонки за сезон. 

Это значит, что для организации африканского этапа с какими-то из нынешних гонок придется проститься. Сейчас хуже всего позиции у французского Гран При, также поговаривают, что не все просто с будущим бельгийской гонки в Спа. 

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