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Формула 1 / Новость

«В Японии все не так». Европейские болельщики удивили Цуноду

Автор:
, Ответственный редактор

По словам японского дебютанта Ф1, он не привык к тому, что одно выступление, пусть даже очень хорошее, вызывает такой серьезный отклик

«В Японии все не так». Европейские болельщики удивили Цуноду

Юки Цунода отлично проявил себя на Гран При Бахрейна, где показал хорошую скорость, обгонял соперников и в итоге финишировал девятым. 

Многие поклонники спорта назвали 20-летнего пилота новой восходящей звездой Ф1 и даже будущим чемпионом мира. Сам он признался, что пока не привык с столь ярким проявлениям.

«Интересно, что после Бахрейна реакция европейских болельщиков оказалась куда сильнее, чем японских, – признался Цунода в интервью пресс-службе команды. – Но все дело тут в культурных различиях.

В Японии предпочитают увидеть несколько выступлений, чтобы составить полноценное впечатление. А реакция европейцев, меня, честно говоря, удивила. Я не ожидал такого, потому что не считаю уик-энд в Бахрейне безупречным. И сам рассчитывал финишировать на более высокой позиции».

Он добавил: «Приятно ощущать поддержку болельщиков, но она не станет для меня источником дополнительного прессинга.  Я воспринимаю ее как нечто приятное, но [на следующем этапе в Имоле] буду вновь просто делать свою работу». 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Юки Цунода
Команды AlphaTauri
Автор Александр Кабановский

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