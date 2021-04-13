«В Японии все не так». Европейские болельщики удивили Цуноду

Юки Цунода отлично проявил себя на Гран При Бахрейна, где показал хорошую скорость, обгонял соперников и в итоге финишировал девятым.

Многие поклонники спорта назвали 20-летнего пилота новой восходящей звездой Ф1 и даже будущим чемпионом мира. Сам он признался, что пока не привык с столь ярким проявлениям.

«Интересно, что после Бахрейна реакция европейских болельщиков оказалась куда сильнее, чем японских, – признался Цунода в интервью пресс-службе команды. – Но все дело тут в культурных различиях.

В Японии предпочитают увидеть несколько выступлений, чтобы составить полноценное впечатление. А реакция европейцев, меня, честно говоря, удивила. Я не ожидал такого, потому что не считаю уик-энд в Бахрейне безупречным. И сам рассчитывал финишировать на более высокой позиции».

Он добавил: «Приятно ощущать поддержку болельщиков, но она не станет для меня источником дополнительного прессинга. Я воспринимаю ее как нечто приятное, но [на следующем этапе в Имоле] буду вновь просто делать свою работу».