В Williams задумались о копировании Mercedes

На этапах в Австрии и Венгрии в 2020 году Racing Point добилась существенного увеличения темпа в сравнении с прошлым сезоном. У собственных результатов сезона-2019 болиды команды на обеих трассах выигрывали более секунды на круге.

Такой успех связывают с решением Racing Point скопировать решения прошлогодней машины Mercedes, с которой немцы выиграли чемпионат. Подобное копирование вызвало возмущение в части паддока, а Renault подала на соперников протест, утверждая, что Racing Point нелегально повторила тормозные воздухозаборники Mercedes.

FIA еще не вынесла решения по протесту, но глава департамента по работе над болидом WIlliams Дэйв Робсон уверен, что путем повторения машин Mercedes теперь заинтересуются многие.

«Об этом придется подумать, – сказал Робсон. – Машина Mercedes уже несколько лет выделяется на фоне прочих. Хотя Red Bull и Ferrari и преуспевают на отдельных трассах, машина Mercedes хороша везде. Их темп в Венгрии был почти возмутительно лучше всех остальных.

И когда видишь, что удалось сделать Racing Point, то поневоле задумаешься о том же. Если этот способ позволяет так сильно прибавить, то надо им пользоваться».

Однако Робсон признал, что разобраться с концепцией чужого болида непросто: «Копирование всегда было важной частью нашей работы. Но машины так сложны, что надо суметь повторить чужую концепцию. Если просмотрев все фото и видео вы сможете понять, как и по каким причинам болид Mercedes столь хорошо работает, тогда вы сможете сделать то же самое для себя.

Некоторые детали понять легко: например, дорожный просвет или некоторые части аэродинамики. Если все скопировать, понять и заставить работать, то это честный успех. Не вижу ничего плохого. Racing Point невероятно хорошо поработала с этим».

В самой Racing Point говорили, что далеко не сразу смогли заставить новый болид работать как надо. Робсон согласился с тем, что копирование несет в себе большой риск.

«Видимо, зная о больших переменах в 2021-м, а теперь в 2022-м году, они решили пойти на риск. Финансовых проблем у них нет, так что если бы в этом году все провалилось, это бы их не сильно обеспокоило.

Полностью изменить концепцию машину – невероятно трудное решение. Надо быть предельно уверенным, что ты сможешь построить копию. Тебе нужна концепция. Нельзя просто все сфотографировать, повторить и ждать, что машина поедет. Она слишком сложна для этого. Но учитывая успех Racing Point, об этом стоит серьезно подумать. Очень серьезно».

Отметим, что в ближайшее время повторить подход Racing Point у других команд не получится, так как в 2020-м и 2021-м годах действуют ограничения на изменения значительной части шасси.