В Williams выбрали гонщика на 2023 год. Но пока не могут взять его
Американец Логан Сарджент из молодежной программы команды еще не гарантировал себе Суперлицензию – и сделает это не раньше конца ноября
Williams остается заметной фигурой в той сложной истории, что сейчас разворачивается на трансферном рынке Формулы 1. Все указывает, что команда готова отказаться от рента-драйвера Николя Латифи и взять на его место быстрого пилота, пусть даже не с такими мощными спонсорами.
Однако вопрос в том, кто именно станет этим пилотом. После Монцы казалось, что выбор очевиден – блистательный уик-энд в исполнении Ника де Вриса, который подменил свалившегося с аппендицитом Алекса Элбона, сделал голландца очевидным кандидатом.
Но тут дорожку Williams перешли соперники из Red Bull – по данным источников, Ник ведет с Хельмутом Марко переговоры, а то и уже подписал контракт на выступления за AlphaTauri в 2023 году.
В такой ситуации в Williams решили сделать ставку на молодежь. Сейчас первую строчку в списке потенциальных претендентов на место за рулем занимает Логан Сарджент из юниорской программы команды.
Но 21-летний американец, который проводит нынешний сезон в Формуле 2 и уже одержал там две победы, пока не гарантировал себе Суперлицензию – для этого Сарджент должен закончить сезон в первой пятерке. Пока в таблице личного зачета он идет третьим. Участникам Ф2 осталось провести всего один этап, вот только ждать его придется больше двух месяцев – до конца ноября.
Учитывая, что математически возможность обойти Сарджента имеют сразу восемь соперников, Williams придется ждать – объяснять о контракте с Логаном уже сейчас было бы в высшей степени неосмотрительно.
Логан Сарджент, гонщик Академии Williams
Фото: Williams
По информации Motorsport.com, следом за Сарджентом в списке кандидатов Williams идут Антонио Джовинацци, который явно нацелен вернуться в Ф1 после провального сезона в Формуле Е, покидающий Haas Мик Шумахер и выступивший за команду в одной гонке 2020 года Джек Эйткен.
Теоретически возможна схема с арендой из Alpine другого пилота Ф2 Джека Дуэна – с учетом тех договоренностей, которых стороны достигли при обсуждении сорвавшегося варианта с Оскаром Пиастри.
Говоря в Монце о позиции Williams, ее глава Йост Капито отметил: «У нас есть хороший выбор гонщиков. Это и молодежь, и довольно опытные пилоты. Так что тут возможны различные подходы, различные философии.
Мы имеем возможность выбрать нужный путь. Команда не так близко к лидерам, чтобы требовать двух гонщиков с большим послужным списком. У нас есть возможность экспериментировать, привлекать молодежь. Мы посмотрим, что окажется самым лучшим вариантом».
На вопрос о готовности Сарджента к переходу в Ф1 Капито отметил положительно: «Думаю, он готов. Да, сейчас ему немного недостает баллов – и если он не сумеет их заработать, тут уж ничего не поможет. Но даже в этом случае я уверен, что он готов к Ф1».
При этом глава Williams заверил, что Логан интересен команде не потому, что присутствие американца несет большие маркетинговые выгоды.
«Если мы возьмем его, то не за это, – сказал Йост. – Нам важны способности и умения, а не все остальное. В любом случае, он может еще на год остаться в Ф2».
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