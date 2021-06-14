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Формула 1 Новости

В Williams уход Расселла назвали большой потерей

Автор:
, Редактор Ф1

Джордж проводит в Гроуве третий год и может сменить команду уже зимой

В Williams уход Расселла назвали большой потерей

Контракт Джорджа Расселла с Williams истекает в конце 2021 года. Сам пилот уже заявил, что хочет подписать долгосрочный контракт в ближайшее время. По слухам, уже в 2022-м он может оказаться в Mercedes, с которой связан контрактом.

Один из руководителей Williams Дэйв Робсон считает, что уход Расселла станет огромной потерей для Гроува. Но не видит способов на это повлиять.

«Работа с ним была фантастикой с самого начала, – сказал Робсон. – Было очевидно, что у него есть блестящий талант к пилотажу. Временами нас что-то расстраивало, но работать с ним здорово. Конечно, его уход стал бы огромной потерей – он крайне быстр от природы.

Мы все потратили много времени и сил, чтобы ему помочь. И было бы очень жаль потерять его, так и не увидев его успехов на нашей машине. Это было бы гигантской потерей, но это вне моей власти. Было бы здорово его сохранить, но посмотрим, как все сложится».

Робсон отметил вклад Расселла в развитие Williams за три последних года, который помог команде перестать быть слабейшей в чемпионате:

«В 2019-м у него было невероятно сложное боевое крещение. Он понял, в какой мы ситуации, какие у нас проблемы, и на какие компромиссы нужно идти. Прекрасно не только то, какой он сделал технический вклад своими советами, но и его общение с командой. Люди слушают его, а он говорит дельные вещи. Поначалу он не всегда делал это правильно, но ему потребовалось не много времени, чтобы все понять».

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