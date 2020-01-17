В Williams сочли Тиктума одним из лучших пилотов их симулятора

Дэн Тиктум пережил трудный 2019 год, когда выступления в японской Суперформуле не принесли результатов, на которые он надеялся – и Red Bull исключила молодого гонщика из своей молодежной программы.

Это решение, по-видимому, затруднило Тикутуму путь в Ф1, но в конце прошлого года Williams назначила его пилотом по развитию.

В Williams уверены, что взлеты и падения в карьере гонщика – от запрета на участие в гонках до двух побед в Макао и ситуации с Red Bull – позволят команде добиться от него самых лучших результатов.

«Я с нетерпением жду работы с ним, – сказала Клэр Уильямс. – Он занимался на нашем симуляторе, и после ребята сказали, что он один лучших гонщиков, которых они когда-либо видели. У него большой талант, и его нужно использовать. Он знает, чего от него ждут и как он должен себя вести.

Он один из 750 человек в команде. У нас в Williams всегда было такое отношение, что никто из сотрудников не может считаться более важным, чем кто-либо другой. Каждый должен засучить рукава и делать свою работу так, как от него ожидают».

Тиктум заслужил не очень хорошую репутацию в автоспорте, однако в Williams считают, что сейчас гонщик стал более зрелым.

«Он очень повзрослел и готов делать работу, которую мы просим. Думаю, он станет одним из тех, за кем стоит следить: великим британским талантом, которого наш спорт не должен потерять», – добавила Клэр.