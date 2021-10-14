В Williams собрались стать первыми в Ф1. Но речь не про гонки

Два года назад Формула 1 объявила о плане к 2030 году сократить урон для окружающей среды от своей деятельности до нуля. Речь идет не только и не столько о выхлопных газах от гоночных болидов, сколько от отказа от дизельных грузовиков для перевозки оборудования команд, использования электричества от неэкологичных электростанций и даже применения пластика для изготовления фирменных пакетов, бейджей и прочей атрибутики.

Когда на днях об этих планах спросили нынешнего руководителя команды Williams Йоста Капито, то он не только поддержал их, но и пообещал стать лидером в этом направлении.

«Мы не собираемся сидеть и ждать новых правил, – сказал Капито. – В Williams мы привыкли сами инициировать изменения. Например, по части аэродинамических труб [и выбора источников энергии для их работы].

Williams известна своими нововведениями в Формуле 1, у нас богатая история технических инноваций и их применения к электромобилям, экологичному транспорту и энергетическому сектору. И мы живем в эпоху, когда наша планета меняется быстрее, чем когда-либо.

Так что мы пересмотрели нашу стратегию развития в контексте нашего вклада в загрязнение окружающей среды. Как команда, мы хотим поднять планку и стать лидерами в области сокращения вредного влияния на окружающую среду».

Стоит отметить, что Williams действительно сделала многое для продвижения электромобилей как на дорогах, так и в гонках. Однако в этом вопросе речь идет об инженерном подразделении Williams Advanced Technoligies, которое было ранее продано владельцами одноименной команды Формулы 1 и теперь к организации, возглавляемой Капито, не относится.