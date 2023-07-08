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В Williams сами не поняли, откуда у их машины появилась такая скорость

Результаты Алекса Элбона и Логана Сарджента в пятничных тренировках британского Гран При удивили всю Формулу 1, включая и саму команду из Гроу

Адам Купер
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Алекс Элбон, Williams FW45

Когда в первой сессии Элбон показал третье время, многие сочли такой результат случайностью, которые порой случаются на старте Гран При. Но вторая тренировка подтвердила, что на домашнем этапе у Williams действительно есть темп: Элбон вновь стал третьим, а его напарник-дебютант Логан Сарджент замкнул пятерку лидеров. 

К Монреалю Williams подготовила серьезный пакет обновлений, который позволил Элбону добыть лучшее в сезоне седьмой место, однако результаты Сильверстоуна все равно выглядят гораздо выше, чем реальная сила команды. 

Говоря о причинах столь неожиданной прибавки в скорости, главный гоночный инженер Дейв Робсон отметил: «Нам самим надо изучить данные, чтобы понять ее причины. Благодаря канадскому пакету мы чуть сильнее выглядим в скоростных поворотах. Думаю, на прежних трассах мы просто не видели его реальные возможности. 

В Австрии круг очень короткий, там отрывы были минимальными. И если ты быстр, то частенько в погоне за результатом ошибаешься и выезжаешь с трассы.

На самом деле, мы уже там были сильны, но итоговый результат определяется далеко не только возможностями машины. 

Сегодня же (в пятницу – прим.ред.) день явно получился лучше, чем мы ожидали. И надо еще понять, почему. Думаю, дело все же в возможностях машины в быстрых поворотах». 

Логан Сарджент, Williams FW45, Серхио Перес, Red Bull RB19

Логан Сарджент, Williams FW45, Серхио Перес, Red Bull RB19

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Ооворя о том, насколько реально будет сохранить такую форму на остаток уик-энда, Робсон добавил: «Мы будем работать как обычно. На самом деле, после такой пятницы гораздо важнее тщательно поработать с данными, чем после сложной. 

Надо понять, что дало нам такой темп – и убедиться, что мы не потеряем его

Алекс Элбон поддержал своего босса: «Такие результаты стали сюрпризом. Мы не делали ничего необычного, просто провели нормальный день. Но я пересек линию финиша – и оказался третьим. Тут есть, отчего почесать голову. 

Но ощущения от машины приятные. На симуляторе мы ясно видели, как она хороша в быстрых поворотах – но на тех трассах, где мы выступали последнее время, таких почти не было. Так что все хорошо, но мы не должны витать в облаках. Соперники явно не дадут нам легкой жизни».

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