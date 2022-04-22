В Williams рассказали, из-за чего загорелся болид Элбона

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Алекс Элбон стал первым неудачником квалификации Формулы 1 в Имоле, когда в первой сессии у него загорелся тормозной механизм заднего правого колеса. При этом Элбон успел выругаться по радио и заявить, что у него отказали тормоза, а педаль ушла в пол без какого-либо эффекта.

Тем не менее пилот смог очень осторожно доехать до боксов, где машину потушили. На этом квалификация для Элбона закончилась.

«К сожалению, у меня отказали тормоза, после чего квалификация была закончена, – заявил Элбон после сессии. – Такое случается, вечером мы проведем расследование и найдем причину».

Главный гоночный инженер команды Williams Дейв Робсон подробнее рассказал о причинах перегрева тормозов, вызвавших их возгорание.

«У Алекса возникли проблемы с тормозами из-за неверного положения переключателя настроек, которое менялось при переходе на слики, – сказал Робсон об Элбоне, который, как и большинство, начал квалификацию на промежуточной резине, а затем сменил ее на Soft. – Сегодня были сложные погодные условия, и весь уик-энд из-за спринта требовал особо быстрой работы, и к сожалению мы не справились».