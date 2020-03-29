В Williams призвали запретить альянсы между командами Ф1
Клэр Уильямс заявила, что чемпионат мира зашел слишком далеко в вопросе кооперации между участниками
Руководительница команды Формулы 1 Williams потребовала ограничить возможность сотрудничества между участниками. «Нам нужно остановить то, что сейчас происходит в спорте – и даже откатить немного назад, – заявила Клэр Уильямс. – Нас не устраивает ситуация, при которой чемпионат делится на первый дивизион и второй дивизион».
Клэр Уильямс имеет в виду тесное партнерство, при которой одна команда получает от другой готовые узлы и агрегаты. По такой схеме работают AlphaTauri с Red Bull. Еще один альянс – Racing Point и Mercedes AMG. За счет использования деталей более успешных команд коллективы AlphaTauri и Racing Point получают возможность добиваться лучших результатов, тратя меньшие деньги.
«Нам нужна платформа, при которой каждая команда сможет зарабатывать очки, финишировать на подиуме и выигрывать гонки , – убеждена Клэр Уильямс. – Сейчас у нас этого нет».
Команда Williams традиционно сама проектирует ключевые компоненты гоночного автомобиля. Гоночный коллектив мог бы воспользоваться примером Racing Point и начать покупать готовые детали у Mercedes, но не делает этого. Последние два сезона Williams завершила на последнем месте в Кубке конструкторов.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Williams
|Автор
|Джонатан Нобл
В Williams призвали запретить альянсы между командами Ф1
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