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Формула 1 / Новость

В WIlliams призвали не ждать чудес

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Комментарии
В WIlliams призвали не ждать чудес
Автор:
, редактор

Новое руководство не рассчитывает на успехи в этом году

В прошлом году команда Williams впервые в своей истории сменила владельцев, перейдя от семьи Уильямс к компании Dorilton. Также у команды сменилось руководство, теперь управлять ей будет Йост Капито. 

Однако несмотря на появление новых владельцев и финансирования, в 2021 году Капито серьезных улучшений не ждет: три последних сезона Williams становилась последней в Ф1, а в 2020 году не набрала ни одного очка.

«Новое начало и новые владельцы дают возможность перестроить команду, – сказал Капито в подкасте Alte Schule. – Сейчас это для нас важно, ведь меньше нуля очков мы уже не наберем. Так что мы можем только прибавить.

В этом году чудес пока ждать не стоит, ведь машину сильно изменить нельзя. Но из-за коронавируса всем было тяжело, а без заморозки машин отставание маленьких команд стало бы еще больше, ведь заводским коллективам гораздо проще справляться с пандемией. Так что на заморозку жаловаться не стоит».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Williams
Автор Иван Матушкин

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