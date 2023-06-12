В Williams признали, что недооценили сложность возрождения команды

Джеймс Воулз перешел в Williams из Mercedes минувшей зимой, чтобы поставить одного из главных аутсайдеров Ф1 на верные рельсы и покинуть самый хвост пелотона.

Однако по прошествии полугода в команде рассказали, что намеченные Воулзом меры, возможно, и принесут результат, однако ждать его придется дольше, чем новый босс рассчитывал изначально.

«Я полностью уверен в том, что он делает, – рассказал главный гоночный инженер Дейв Робсон. – Но для реализации намеченных преобразований, похоже, придется потратить и часть 2024 года.

Очень многое приходится переделывать и реструктурировать. Опыт работы Джеймса в условиях суперсовременной инфраструктуры приносит большую пользу.

Но работы и впрямь очень много. Пожалуй, даже больше, чем мы предполагали. н уже запустил нужные механизмы, однако для достижения результатов необходимо время».

Логан Сарджент, Williams FW45 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

На вопрос о том, что сейчас важнее для команды, улучшение нынешней машины или работа на перспективу, Робсон ответил: «И то, и другое. Это разные задачи, но в каком-то смысле похожие. Их суть в том, чтобы выявить слабые места машины.

После этого нужно добиться, чтобы все изменения по ходу сезона были эффективными, а к следующему сезону будут готовы более масштабные переделки».

После семи Гран При нынешнего сезона Williams занимает десятую и последнюю строчку в Кубке конструкторов, Алекс Элбон заработал для команды единственное очко в Бахрейне.