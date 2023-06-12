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В Williams признали, что недооценили сложность возрождения команды

По словам главного гоночного инженера Дейва Робсона, новому главе команды Джеймсу Воулзу не удастся реализовать первоначальный план перестройки в Гроу

Джонатан Нобл
Автор:
Алекс Элбон, Williams FW45

Джеймс Воулз перешел в Williams из Mercedes минувшей зимой, чтобы поставить одного из главных аутсайдеров Ф1 на верные рельсы и покинуть самый хвост пелотона. 

Однако по прошествии полугода в команде рассказали, что намеченные Воулзом меры, возможно, и принесут результат, однако ждать его придется дольше, чем новый босс рассчитывал изначально.

«Я полностью уверен в том, что он делает, – рассказал главный гоночный инженер Дейв Робсон. – Но для реализации намеченных преобразований, похоже, придется потратить и часть 2024 года. 

Очень многое приходится переделывать и реструктурировать. Опыт работы Джеймса в условиях суперсовременной инфраструктуры приносит большую пользу. 

Но работы и впрямь очень много. Пожалуй, даже больше, чем мы предполагали. н уже запустил нужные механизмы, однако для достижения результатов необходимо время». 

Логан Сарджент, Williams FW45

Логан Сарджент, Williams FW45

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

На вопрос о том, что сейчас важнее для команды, улучшение нынешней машины или работа на перспективу, Робсон ответил: «И то, и другое. Это разные задачи, но в каком-то смысле похожие. Их суть в том, чтобы выявить слабые места машины.

После этого нужно добиться, чтобы все изменения по ходу сезона были эффективными, а к следующему сезону будут готовы более масштабные переделки». 

После семи Гран При нынешнего сезона Williams занимает десятую и последнюю строчку в Кубке конструкторов, Алекс Элбон заработал для команды единственное очко в Бахрейне. 

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