В Williams признали, что недооценили сложность возрождения команды
По словам главного гоночного инженера Дейва Робсона, новому главе команды Джеймсу Воулзу не удастся реализовать первоначальный план перестройки в Гроу
Джеймс Воулз перешел в Williams из Mercedes минувшей зимой, чтобы поставить одного из главных аутсайдеров Ф1 на верные рельсы и покинуть самый хвост пелотона.
Однако по прошествии полугода в команде рассказали, что намеченные Воулзом меры, возможно, и принесут результат, однако ждать его придется дольше, чем новый босс рассчитывал изначально.
«Я полностью уверен в том, что он делает, – рассказал главный гоночный инженер Дейв Робсон. – Но для реализации намеченных преобразований, похоже, придется потратить и часть 2024 года.
Очень многое приходится переделывать и реструктурировать. Опыт работы Джеймса в условиях суперсовременной инфраструктуры приносит большую пользу.
Но работы и впрямь очень много. Пожалуй, даже больше, чем мы предполагали. н уже запустил нужные механизмы, однако для достижения результатов необходимо время».
Логан Сарджент, Williams FW45
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
На вопрос о том, что сейчас важнее для команды, улучшение нынешней машины или работа на перспективу, Робсон ответил: «И то, и другое. Это разные задачи, но в каком-то смысле похожие. Их суть в том, чтобы выявить слабые места машины.
После этого нужно добиться, чтобы все изменения по ходу сезона были эффективными, а к следующему сезону будут готовы более масштабные переделки».
После семи Гран При нынешнего сезона Williams занимает десятую и последнюю строчку в Кубке конструкторов, Алекс Элбон заработал для команды единственное очко в Бахрейне.
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