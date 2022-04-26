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Формула 1 Новость

В Williams попросили Латифи улучшить результаты

Глава команды Йост Капито выразил надежду, что канадский гонщик сможет прервать череду неудач и выступать сильнее, чем в первых Гран При сезона

Кемаль Шенгюл
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В Williams попросили Латифи улучшить результаты
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Николя Латифи пришел в Ф1 перед чемпионатом 2020 года с имиджем безоговорочного бизнес-пилота. В дебютном сезоне он не мог угнаться за быстрым напарником Джорджем Расселлом, однако в 2021-м стал все чаще наступать тому на пятки в квалификациях и периодически опережать в гонках.

Однако после смены технического регламента Латифи явно не смог продолжить прогресс. На первых этапах он регулярно попадал в аварии – и после Имолы остался одним из всего двух постоянных пилотов сезона (наравне с Миком Шумахером), кто не заработал ни одного очка. 

По словам руководителя Williams Йоста Капито, сейчас Латифи оказался в непростой психологической ситуации из-за новых правил и появления в Гроу Алекса Элбона. В Имоле, отвечая на вопрос о состоянии гонщика, он признался: «Знаете, это все игры разума. Я не сомневаюсь, что Николя по силам ехать быстро – в одно время с Алексом, – когда у него нет проблем. В этом я совершенно уверен.

Если сравнивать с прошлым годом, машины стали сложнее в управлении. К ним нужно адаптироваться. Но команда полностью поддерживает его. 

У Николя было несколько серьезных аварий, которые могли пошатнуть его уверенность. Но скажу еще раз – он может полностью рассчитывать на нас. Мы не сомневаемся, что он справится с этими сложностями». 

На вопрос, что именно лишило Латифи верного настроя, босс Williams ответил: «Сложно сказать. Если говорить про прошлый сезон, то я бы назвал комментарии и негатив в социальных сетях [после аварии в Абу-Даби, которая по сути лишила Льюиса Хэмилтона чемпионского титула]. Мы помогли ему справиться с этим. 

Сейчас на него повлияли несколько факторов. Но мы вместе работаем над этим, и я вижу, что он уже становится сильнее».

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Фото: Williams

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